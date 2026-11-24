Prevé amplio programa de actividades, UJC en saludo al aniversario 70 del desembarco del Yate Granma

Con el objetivo de rememorar el aniversario 70 del Desembarco del Yate Granma, la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio realizará diversas actividades. Entre las principales acciones destacan visitas a sitios históricos, activación de la Red Juvenil Comunitaria, y encuentros generacionales, entre otros. Leyanet Cedeño Fuentes, Ideológica de la organización en la provincia, ofrece más detalles al respecto.