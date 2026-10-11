Destaca Minjus igualdad de derechos en familias cubanas

El Ministerio de Justicia (Minjus) subrayó hoy que el Código de las Familias (Ley 156/2022) garantiza igualdad de derechos para todas las familias en Cuba, al reconocer tanto el matrimonio como la unión de hecho afectiva con respaldo legal, sin distinción de orientación sexual o identidad de género.

En su perfil en la red social Facebook expuso que esta norma aprobada en referendo popular en septiembre de 2022 constituye una de las reformas jurídicas más trascendentes del país.

Reconoce la diversidad familiar, la multiparentalidad, los pactos de convivencia y la adopción por parejas del mismo sexo, además de regular el derecho a la identidad de género y establecer mecanismos de protección para personas vulnerables.

El Código asegura la corresponsabilidad parental, la mediación familiar y la tutela judicial efectiva, siempre en función del interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Con ello, se consolida un marco legal inclusivo y moderno que fortalece la defensa de los derechos humanos y la dignidad en la sociedad cubana.

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