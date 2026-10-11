Destaca Minjus igualdad de derechos en familias cubanas

En su perfil en la red social Facebook expuso que esta norma aprobada en referendo popular en septiembre de 2022 constituye una de las reformas jurídicas más trascendentes del país.
Reconoce la diversidad familiar, la multiparentalidad, los pactos de convivencia y la adopción por parejas del mismo sexo, además de regular el derecho a la identidad de género y establecer mecanismos de protección para personas vulnerables.
El Código asegura la corresponsabilidad parental, la mediación familiar y la tutela judicial efectiva, siempre en función del interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Con ello, se consolida un marco legal inclusivo y moderno que fortalece la defensa de los derechos humanos y la dignidad en la sociedad cubana.