Priorizan en Granma, atención a familias vulnerables

La protección a personas y familias vulnerables constituye una prioridad para el estado cubano. Para respaldar lo anterior, el Decreto-Ley 136 establece las bases legales de esa labor, mediante la caracterización social de cada hogar. En Granma, se asume este desafío con especial atención pues ocupa el CUARTO lugar entre las provincias con mayor envejecimiento en el país. Por ende, resulta fundamental la labor de los trabajadores sociales y su integración con los distintos organismos para asegurar la atención directa a familias más vulnerables