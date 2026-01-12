Realizan acto por inicio del Año de Preparación para la Defensa 2026 Región Militar Granma

La Región Militar Granma desarrolló un acto político y ceremonia militar por el inicio del Año de Preparación para la Defensa 2026. En la actividad, un militar fue ascendido a suboficial, tres recibieron la Distinción Servicio Distinguido y cerca de diez la Distinción Destacado. Varios compañeros recibieron el carné que los acredita como militantes del Partido.

En una gran unidad de la Región Militar Granma se desarrolló el acto político y ceremonia militar con motivo del inicio del Año de Preparación para la Defensa 2026.

La actividad contó con la presencia del General de Brigada Modesto Márquez Menes, Jefe de la Región Militar Granma, y de Eddie Galán Jiménez, Jefe del Grupo Político-Ideológico del Consejo de Defensa Provincial, así como de otros dirigentes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior.

Mientras que cerca de una decena de combatientes recibió la Distinción Destacado en la Preparación para la Defensa, en reconocimiento a su desempeño y entrega en el cumplimiento de las misiones asignadas.

Asimismo, se otorgó el carnet que acredita como militantes del Partido a varios compañeros, gesto que reafirma su compromiso político e ideológico con la defensa de la Patria.

En este contexto, las FAR en la provincia de Granma ratifican su disposición y preparación permanente para salvaguardar la soberanía nacional.

