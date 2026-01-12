La crisis humanitaria en Gaza es grave, afirma agencia de ONU

La agencia de la ONU encargada de ayudar a los palestinos advirtió que la Franja de Gaza enfrenta hoy una severa crisis humanitaria, pese al alto el fuego vigente desde octubre del pasado año.

En toda la Franja las necesidades humanitarias siguen siendo inmensas mientras el conflicto, el desplazamiento y las restricciones continúan dominando la vida cotidiana, afirmó en la red social X el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa).

No obstante, aseguró que sus equipos permanecen sobre el terreno, donde presta servicios esenciales en condiciones cada vez más difíciles.

Jonathan Fowler, director de comunicaciones de la agencia, alertó ayer sobre los riesgos que plantean las nuevas restricciones impuestas por las autoridades israelíes a las ONG que operan en ese enclave costero, devastado tras dos años de agresión.

Fowler subrayó que estas medidas complican aún más la respuesta humanitaria en un momento en que la población necesita mucha ayuda.

Gaza necesita urgentemente una mayor ayuda humanitaria en esta etapa, no restricciones adicionales, recalcó.

El funcionario estimó que los niños son el grupo más afectado en el territorio y criticó al gobierno de Benjamin Netanyahu.

El derecho internacional obliga a Israel, como potencia ocupante, a facilitar la labor de las organizaciones humanitarias, recalcó.

Al respecto, recordó que “Gaza no es tierra israelí sino tierra ocupada”, por lo cual llamó a ese país a respetar el derecho internacional.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959