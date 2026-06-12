Teherán advierte a Trump sobre estrategias equivocadas o precipitadas

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió hoy al mandatario estadounidense, Donald Trump, que cualquier estrategia equivocada o decisión precipitada contra la República Islámica tendrá graves consecuencias para Estados Unidos y la estabilidad regional.

En un mensaje difundido en la red social X, Qalibaf respondió a las recientes declaraciones de Trump sobre la posibilidad de apoderarse de la isla iraní de Kharg y otras instalaciones estratégicas del sector energético.

El dirigente iraní afirmó que «las estrategias erróneas y las decisiones impulsivas» alterarían el equilibrio de poder en la región, afectarían la infraestructura y los mercados energéticos y conducirían a un conflicto prolongado del que, según aseguró, Washington tendría dificultades para salir. Asimismo, advirtió que Estados Unidos «verá un Irán completamente diferente».

Las declaraciones se producen después de que Trump anunciara en su plataforma Truth Social que las fuerzas estadounidenses lanzarían nuevos ataques contra Irán y manifestara su intención de tomar el control de la isla de Kharg y de otras infraestructuras petroleras iraníes, consideradas estratégicas para las exportaciones de hidrocarburos del país.

Anteriormente, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó sobre nuevas operaciones militares contra objetivos iraníes, mientras las autoridades de Teherán aseguraron haber respondido con ataques dirigidos contra instalaciones militares estadounidenses en varios países de la región.

La nueva advertencia de Qalibaf se suma a la creciente escalada verbal y militar entre Washington y Teherán, en un contexto marcado por el aumento de las tensiones en el Golfo Pérsico y las preocupaciones internacionales por sus posibles repercusiones sobre la seguridad regional y los mercados energéticos.

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