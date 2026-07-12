Petróleo ante encrucijada alcista

Las perspectivas de hoy muestran precios del petróleo estables o con leves bajas intradiarias, pero el combustible podría entrar en volatilidad tras la escalada del conflicto desatado en Medio Oriente por Estados Unidos contra Irán.

El barril de Brent cotiza entre 76.11 y 76.76 dólares y el WTI en un rango de 71.87 a 72.49 dólares, y a pesar de los retrocesos diarios de alrededor del 0.3 por ciento, el mercado se encamina a cerrar con ganancias semanales debido a la reactivación de los choques militares directos entre Washington y Teherán.

Los enfrentamientos han vuelto a entorpecer el tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita normalmente una quinta parte de los suministros mundiales del hidrocarburo, reavivando el temor a interrupciones físicas del crudo.

En un efecto de amortiguación, las ganancias están limitadas debido a que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) mantiene proyecciones de un importante excedente o sobreoferta global en los próximos meses.

Previamente, la declaración del presidente estadounidense, Donald Trump, de que el memorando de entendimiento de paz con Teherán había colapsado y la advertencia de que Washington estaba preparado para reanudar la acción militar resultó un detonante de la actual turbulencia, según recogió xtb.com.

La noticia desencadenó ventas masivas en las bolsas europeas: el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española Ibex 35 se dejó 2,7 por ciento en esa jornada.

Dicho medidor estuvo a punto de perder los 19 mil puntos, castigado especialmente por el sector bancario, mientras que el barril de petróleo Brent registraba alzas superiores al 5,0 por ciento, según el periódico de negocios y finanzas Cinco Días.

Recuerda el portal financiero Investing.com que el crudo Brent, que marca la referencia en los mercados europeos, tocó un máximo cercano a los 125 dólares por barril a finales de abril, dos meses después de que Estados Unidos e Israel desataran su campaña militar contra Irán.

Los precios actuales reflejan una tensión renovada tras la ruptura del alto el fuego, con Estados Unidos lanzando más de 80 ataques contra Irán durante la semana y Teherán respondiendo con contraataques.

Entre tanto, el repunte del crudo tambien reaviva el temor a una inflación persistente en Europa.

Las actas de la Reserva Federal estadounidense subrayan riesgos inflacionistas elevados por «fuerte demanda relacionada con la inteligencia artificial, el conflicto en Medio Oriente y los efectos de los aranceles», lo cual refuerza el escenario de tipos altos y presiona a la renta fija europea.

Waleed Said, analista del grupo de servicios financieros GivTrade, dijo al diario The Wall Street Journal que «el petróleo probablemente seguirá con soporte si la prima de riesgo vinculada a la guerra contra Irán permanece activa».

Por su parte, un análisis de mercado de XTB señaló que «los índices europeos cotizaban a la baja mientras el alza del petróleo y las tensiones geopolíticas alimentaban preocupaciones sobre la inflación y las perspectivas de política de los bancos centrales».

Analistas de la compañía de servicios financieros Barclays, citados por la empresa de servicios de internet y medios AOL, advierten de que el crudo Brent podría poner a prueba los 100 dólares por barril si la prima de riesgo ligada a las hostilidades de Estados Unidos contra Irán se mantiene activa.

Ese nivel representaría una presión inflacionista adicional sobre la eurozona en un momento en que el Banco Central Europeo ya enfrenta un entorno de tipos elevados y menor apetito por activos de riesgo.

La clave para los próximos días reside en la evolución diplomática entre Washington y Teherán, aún fragmentaria según los despachos de este viernes 10 de julio.

Mientras, los mercados tambien aguardan la publicación completa de las actas de la primera reunión de la Reserva Federal estadounidense para calibrar si endurecerá o no su postura ante el repunte inflacionista provocado por el petróleo.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959