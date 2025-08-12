Anuncian nómina de Industriales para la 64 Serie Nacional

La Dirección Provincial de Deportes de La Habana dio a conocer hoy la nómina del equipo Industriales para la 64 Serie Nacional de Béisbol, que arrancará el próximo 2 de septiembre.

Por: Boris Luis Cabrera

La manada azul estará integrada por dos receptores, nueve jugadores de cuadro, ocho jardineros y 17 lanzadores. Según declaró el director Guillermo Carmona a Tribuna de La Habana, el objetivo es clasificar a la postemporada y pelear por un puesto en el podio.

Sobre el papel, el conjunto luce sólido, con una ofensiva y un cuerpo de lanzadores por encima de la media del torneo. No obstante, deberá apoyarse en receptores con poca experiencia, un aspecto clave en las aspiraciones competitivas de cualquier equipo.

Los felinos contarán durante la mayor parte de la temporada con sus principales figuras —especialmente en la recta final—, un elemento decisivo que en campañas anteriores se vio afectado por las salidas de jugadores hacia ligas extranjeras.

El subdirector de actividades deportivas de la provincia, Raúl Reyes, informó que aún restan por incorporarse cuatro atletas, cuyos nombres se darán a conocer en los próximos días.

Nómina del equipo Industriales

Receptores

Pedro Roque

Yoangel La O

Jugadores de cuadro

Yasiel Santoya

Yasmani Tomás

Jorge E. Alomá

Roberto Acevedo

Ángel A. Hechevarría

Yaser Mesa

Andy de Armas

Carlos A. Nieto

Ernesto Ose

Jardineros

Roberto Álvarez

Yosvani Peñalver

Ariel Hechevarría

Roque Tomás

Dayron Miranda

Ariel Sánchez

Brian K. Garzón

Yaser J. González

Lanzadores

Andy Vargas

Pavel Hernández

Raymond Figueredo

Remberto Barreto

Rafael O. Perdomo

Frank Herrera

Fher Cejas

José E. Pérez

Yordan Williams

Diosbel Nápoles

Carlos M. Cuesta

Lee A. Plumas

Giandy Gutiérrez

Reimi García

Brayan Leyva

Misael Fonseca

Julio Rodríguez

