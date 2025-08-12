Anuncian nómina de Industriales para la 64 Serie Nacional

Por: Boris Luis Cabrera
La manada azul estará integrada por dos receptores, nueve jugadores de cuadro, ocho jardineros y 17 lanzadores. Según declaró el director Guillermo Carmona a Tribuna de La Habana, el objetivo es clasificar a la postemporada y pelear por un puesto en el podio.
Sobre el papel, el conjunto luce sólido, con una ofensiva y un cuerpo de lanzadores por encima de la media del torneo. No obstante, deberá apoyarse en receptores con poca experiencia, un aspecto clave en las aspiraciones competitivas de cualquier equipo.
Los felinos contarán durante la mayor parte de la temporada con sus principales figuras —especialmente en la recta final—, un elemento decisivo que en campañas anteriores se vio afectado por las salidas de jugadores hacia ligas extranjeras.
El subdirector de actividades deportivas de la provincia, Raúl Reyes, informó que aún restan por incorporarse cuatro atletas, cuyos nombres se darán a conocer en los próximos días.
Nómina del equipo Industriales
Receptores
Pedro Roque
Yoangel La O
Jugadores de cuadro
Yasiel Santoya
Yasmani Tomás
Jorge E. Alomá
Roberto Acevedo
Ángel A. Hechevarría
Yaser Mesa
Andy de Armas
Carlos A. Nieto
Ernesto Ose
Jardineros
Roberto Álvarez
Yosvani Peñalver
Ariel Hechevarría
Roque Tomás
Dayron Miranda
Ariel Sánchez
Brian K. Garzón
Yaser J. González
Lanzadores
Andy Vargas
Pavel Hernández
Raymond Figueredo
Remberto Barreto
Rafael O. Perdomo
Frank Herrera
Fher Cejas
José E. Pérez
Yordan Williams
Diosbel Nápoles
Carlos M. Cuesta
Lee A. Plumas
Giandy Gutiérrez
Reimi García
Brayan Leyva
Misael Fonseca
Julio Rodríguez