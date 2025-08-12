Celebran en Cuba Día Internacional de la Juventud

En el Día Internacional de la Juventud, autoridades de Cuba resaltan hoy el protagonismo joven en todas las esferas de la sociedad.

Por: ACN

En X, el Primer Ministro, Manuel Marrero, señaló que la juventud es vanguardia en cada batalla cotidiana, en la producción, los servicios o la defensa.

“La Revolución siempre ha sido obra de los jóvenes, por eso tenemos la más absoluta confianza en el porvenir. Hoy, y todos los días, muchas felicidades”, añadió.

En otro mensaje a propósito de la fecha, el premier evocó palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro: “Creer en los jóvenes es ver en ellos, además de entusiasmo, capacidad; además de energía, responsabilidad; además de juventud, ¡pureza, heroísmo, carácter, voluntad, amor a la Patria, fe en la Patria! ¡Amor a la Revolución…!”.

Por su parte, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), destacó que en la isla se celebra el Día Internacional de la Juventud con la satisfacción de ver la relevante participación de este grupo etario en todos los ámbitos.

La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) compartió en la misma red social un mensaje de su Primera Secretaria, Meyvis Estevez: “Hoy celebramos a quienes ven los desafíos como oportunidades, a los que convierten los sueños en caminos y llenan cada día de pasión y rebeldía. ¡Feliz Día Internacional de la Juventud!”.

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró en 1999 el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, mediante la resolución 54/120.

En 2025 se eligió como tema de la celebración “Acciones juveniles locales por los Objetivos de Desarrollo Sostenible y más allá”, que destaca el papel fundamental de los jóvenes a la hora de convertir las ambiciones globales en realidades impulsadas por la comunidad.

