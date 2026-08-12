Detallan características de nuevos mercados de abasto

El Gobierno de Cuba explicó este martes las características de los nuevos mercados de abasto, espacios donde convergen vendedores y compradores bajo el principio de oferta y demanda, con ventas al por mayor en diferentes formatos, según la Resolución 13/2026 publicada en la Gaceta Oficial.

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Según precisó el organismo desde su perfil en la red social Facebook, en estos mercados participan empresas estatales, formas de gestión no estatal, productores nacionales y locales, importadores, comercializadores y modalidades de inversión extranjera.  

   Para su creación se tienen en cuenta las condiciones del territorio, la demanda y las instalaciones disponibles, como almacenes, tiendas con espacios amplios y áreas abiertas.  

   Se ubican en zonas urbanas y suburbanas de las ciudades, con buena comunicación vial que facilite la movilidad de transporte, acceso rápido, estacionamiento y parqueo para carga y vehículos ligeros.  

   Entre los principios de funcionamiento se incluye priorizar la comercialización de insumos, materias primas, alimentos y productos de alta demanda, con oferta diversificada, adecuada relación calidad-precio y reducción de costos logísticos.  

   Los mercados operan en pesos cubanos y en divisas, emiten facturas en el proceso de venta, aseguran canales de pagos electrónicos y emplean el comercio electrónico, incluyendo pagos desde el exterior.  

   La implementación de la Resolución 13/2026 y la apertura de los nuevos mercados de abasto aportan beneficios tangibles para Cuba, al ampliar las opciones de comercialización de insumos y alimentos, diversificar la oferta y mejorar la relación calidad-precio.

   Estos espacios facilitan la participación de empresas estatales y no estatales, productores nacionales y actores internacionales, lo que contribuirá a dinamizar la economía, optimizar la logística y garantizar mayor acceso de la población a bienes esenciales mediante canales modernos de pago y comercio electrónico.

Agencia Cubana de Noticias

Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.

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