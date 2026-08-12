El Bigote Gato del turismo de Cuba

Existe una celebridad ya fallecida de nombre Bigote Gato que prestigia el turismo de Cuba desde hace mucho con sus historias y paso por La Habana, la capital.

Bigote Gato fue un personaje de mucho relieve para el turismo y la gastronomía cubanos. Alguien con mucho garbo, estilo e inteligencia, creador de un club de noctámbulos y un famoso bar de La Habana.

Por supuesto, que el apodo le llega por un amplio mostacho en punta, conocidos en su época como de manubrio, quien además tocaba su cabeza con una boina roja, un asturiano con quien este periodista pudo conversar en 2001, a sus 91 años de edad, dos antes de su muerte.

Para las nuevas generaciones ese apelativo no significa algo, incluso tampoco lo conocen los turistas que visitan la capital cubana, sin embargo, este contradictorio personaje fue célebre en los años 40 y 50 del pasado siglo, y ahora un bar lleva su nombre.

El bar, desgraciadamente, fenece debido a las dificultades económicas del país pero en cualquier momento renacerá como Ave Fénix.

Bigote Gato (nunca Bigote de Gato) era un asturiano considerado por algunos en su época como un loco, y por otros como un empresario sumamente inteligente que aprovechó su carácter, temperamento y los otros personajes que le rodearon.

En enero de este 2014, reaparece por tanto el Bar Bigote Gato, en la esquina de Teniente Rey (Brasil) y Aguacate, en La Habana Vieja. Se trata de un lugar pequeños para unos 30 parroquianos, que intenta emular con el establecimiento original en cuanto a intimidad.

El “nuevo” bar, ocupa una vivienda del siglo XIX, rescatada de sus ruinas, a una cuadra del lugar donde originalmente estaba el Bigote Gato (Teniente Rey No.308 entre Aguacate y Compostela).

El hombre era pequeño de estatura, barba blanca muy copiosa, mirada escrutadora y recuerdos constantes (cuando le conocí). Una especie de gnomo, como salido de algún filme de ciencia ficción, o fantástico.

Su nombre real era Manuel Pérez Rodríguez, y algunas versiones lo señalan con un nacimiento el 13 de diciembre de 1910 en Santulano de Las Regueras, Asturias, aunque incluso el propio Bigote se reconocía de Candamo, en la propia región española.

Su fama fue rotunda, pero muchos cubanos desconocen el motivo. Por un lado, le inmortalizó el cantante puertorriqueño Daniel Santos, al interpretar “Bigote Gato es un gran sujeto que vive allá por el Luyanó”.

Esa pieza la compuso el cubano Jesús Guerra, de la provincia centro-meridional de Cienfuegos.

El 1 de marzo de 1947, cuando ya llevaba 23 años en Cuba y después de muchos esfuerzos, inauguró su propio bar, que tuvo por nombre Bigote Gato.

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