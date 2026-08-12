Enfrenta Granma ambiciosa campaña arrocera

Granma enfrenta ahora mismo una de las campañas arroceras más ambiciosas de los últimos años. Para este 2026, la provincia prevé sembrar 41 mil hectáreas del cereal, una cifra que representa aproximadamente la quinta parte del área planificada en Cuba, que asciende a 200 mil ha.

El compromiso se distribuye entre las dos principales empresas agroindustriales de granos del territorio, la Fernando Echenique, que asumirá 30 mil hectáreas, y la José Manuel Capote Sosa, a cargo de 11 mil ha.

La mayor concentración de labores estará en los municipios de Río Cauto y Yara. El primero dispone de un plan de 23 mil 121 hectáreas, y el segundo, de 11 mil 602. Estos territorios reúnen buena parte de la infraestructura, las áreas de cultivo y la experiencia acumulada por los trabajadores y productores arroceros.

La campaña se desarrolla en un escenario complejo marcado por a falta de combustible, fertilizantes, herbicidas, piezas de repuesto y otros recursos, lo que puede afectar tanto la siembra como la cosecha.

A esas dificultades se suman los problemas energéticos, la disponibilidad de agua y el estado técnico de la maquinaria agrícola.

En la Empresa Fernando Echenique, los productores organizan labores para avanzar en la preparación de los suelos, la siembra y la atención a las plantaciones. La entidad, dedicada también a la producción de semillas, cuenta con unidades en varios municipios de Granma y desarrolla una parte importante del proceso, desde el campo hasta la industria.

La Empresa José Manuel Capote Sosa, ubicada en Río Cauto, también busca recuperar sus niveles productivos y en sus áreas se aplican métodos manuales, como la siembra denominada moteada, realizada planta por planta, una alternativa que permite mantener la actividad en zonas donde la mecanización resulta limitada.

RECOMENDAMOS LEER | Granma suma oro, plata y bronce a su cosecha en Santo Domingo 2026

En esa entidad, trabajadores y especialistas han logrado resultados favorables con semillas de calidad y un mejor aprovechamiento de los insumos disponibles. La llegada de fertilizantes, entre ellos la urea, contribuyó a elevar los rendimientos por hectárea y a ampliar las áreas plantadas.

Otro componente de la estrategia es la incorporación de tecnología y variedades vietnamitas. En Granma, un proyecto desarrollado por la empresa TBAGRI obtuvo más de 470 toneladas de arroz comercial, a partir de unas 940 toneladas de arroz en cáscara cosechadas en Yara, dónde se prevé ampliar los volúmenes con este proyecto de colaboración interinstitucional.

Durante la campaña de primavera, ese proyecto alcanzó un rendimiento superior a siete toneladas por hectárea.

El desafío para la Fernando Echenique y la José Manuel Capote Sosa es convertir las áreas sembradas en arroz para el consumo. Para ello será necesario asegurar el riego, proteger las plantaciones, garantizar la cosecha y fortalecer el procesamiento industrial.

Cada surco representa una posibilidad de llevar más alimentos a la población y de reducir la dependencia de las importaciones de un alimento fundamental en la mesa de los cubanos y que hasta hoy el país no logra satisfacer siquiera la canasta básica y el consumo social.

En medio de las limitaciones, el territorio apuesta por su experiencia y por la capacidad de sus trabajadores. Las empresas Fernando Echenique y José Manuel Capote Sosa concentran hoy la responsabilidad decisiva de producir más arroz, aprovechar mejor los recursos y avanzar hacia el autoabastecimiento provincial.

Radio Bayamo