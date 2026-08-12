Evocan a Fidel en celebración por su centenario en Granma

Granma en Fidel o viceversa, deviene la esencia de un vínculo entrañable refrendado en sus innumerables visitas y recorridos al territorio, donde dejó una huella emotiva y profunda, que con fuerza perdura en la memoria colectiva de la provincia de Granma.

Así transcurrió el hilo conductor de la celebración, en esta mañana del 10 de agosto, dedicada al centenario del natalicio del Líder Histórico de la Revolución efectuada, en los frentes de la sede del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba, en Bayamo.

La evocación vino no solo a recodarlo, sino a honrar a un gigante que desde mucho antes del triunfo de enero de 1959 estuvo y compartió con los hombres y mujeres en esta zona oriental, varias de ellas, como bien es conocido, en acciones decisivas para encauzar la lucha revolucionaria, que le mereció sentirse un granmense.

Aldo Daniel Naranjo, historiador en la provincia, destacó la sencillez, honestidad, sensibilidad y rectitud que siempre acompañó al Comandante en Jefe, junto a hechos extraordinarios al lado de su pueblo.

Resaltó la presencia física de Fidel en la provincia; lo mucho que hay que seguir escribiendo para profundizar en el conocimiento de su vida y obra , entre nosotros, mediante los testimonios de miles de granmense que lo vieron gigante y humano, lo cual nos compromete porque su legado y lecciones están sembrados en cada corazón de los hijos en esta tierra.

La ocasión fue escenario propicio para entregar el carné de militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas a un grupo de granmense y reconocimientos a la Empresa de Recursos Hidráulicos por su trabajo y celebrarse el día del trabajador de sector, esto último estuvo a cargo de Yudelkis Ortiz Barceló y Yanetsy Terry Gutiérrez, primera secretaria del Partido y gobernadora en Granma, respectivamente.

También fueron agasajados por el movimiento obrero, las empresas Cárnica Valle Rojo, provincial de Transporte y filial de Coopextel Granma por el desempeño en la emulación vinculada al centenario del Comandante en Jefe.

La Demajagua