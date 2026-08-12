Evocan a Fidel en celebración por su centenario en Granma

Granma en Fidel o viceversa, deviene la esencia de un vínculo entrañable refrendado en sus innumerables visitas y recorridos al territorio, donde dejó una huella emotiva y profunda, que con fuerza perdura en la memoria colectiva de la provincia de Granma.

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Así transcurrió el hilo conductor de la celebración, en esta mañana del  10 de agosto,  dedicada al centenario del natalicio del Líder Histórico de la Revolución efectuada,  en los frentes de la sede del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba, en Bayamo.

La evocación  vino  no solo a recodarlo, sino a honrar a un gigante que desde mucho antes del triunfo de enero de  1959 estuvo  y compartió con los hombres y mujeres en  esta zona oriental,  varias de ellas, como bien es conocido, en acciones decisivas para encauzar la lucha revolucionaria, que le mereció sentirse un granmense.

Aldo Daniel Naranjo, historiador en la provincia, destacó  la sencillez, honestidad,  sensibilidad y rectitud  que siempre acompañó al Comandante en Jefe,   junto a hechos extraordinarios  al lado de su pueblo.

Resaltó la  presencia física  de Fidel en la provincia;  lo  mucho que hay  que seguir escribiendo  para profundizar en  el  conocimiento de  su  vida  y obra , entre  nosotros, mediante  los  testimonios de miles de granmense que lo vieron gigante y humano, lo cual  nos compromete porque su legado  y lecciones  están sembrados en cada corazón  de los hijos en esta tierra.

La ocasión fue  escenario  propicio para  entregar el carné de militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas a un grupo de  granmense y  reconocimientos  a  la Empresa de Recursos Hidráulicos por su trabajo y celebrarse el día del trabajador de sector, esto último estuvo a cargo de  Yudelkis Ortiz Barceló y Yanetsy Terry Gutiérrez, primera secretaria del Partido y gobernadora en Granma, respectivamente.

También fueron agasajados por el movimiento obrero,  las  empresas Cárnica Valle Rojo, provincial de  Transporte  y filial de Coopextel  Granma por el desempeño en la emulación vinculada al centenario del Comandante en Jefe.

La Demajagua

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