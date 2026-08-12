Realiza Cruz Roja de Vietnam donativo a pueblo de Cuba

La presidenta del Comité Central de la Sociedad de la Cruz Roja Do Thi Thu Thao entregó este martes al embajador cubano en Hanoi, Rogelio Polanco, un donativo del pueblo de Vietnam al de Cuba.

En la ceremonia en la Embajada de Cuba en Hanoi, Thu Thao aseguró que la entrega se produce dentro del ambiente de hermandad y amistad Vietnam-Cuba, y por motivo de la conmemoración del centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz.

Esta es una ocasión para que recordemos y rindamos homenaje a Fidel, un gran amigo, un querido compañero del pueblo vietnamita, un líder que brindó a Vietnam sentimientos especiales y un apoyo firme y consecuente en los momentos más difíciles de la historia, añadió.

“Una generación entera de vietnamitas creció escuchando historias sobre la solidaridad y el afecto que Cuba brindó a Vietnam. Somos la generación que vino después; no vivimos directamente aquellos años difíciles, pero hemos heredado un legado invaluable: la amistad, la lealtad y la solidaridad profunda que el pueblo cubano ha demostrado siempre al pueblo vietnamita”, recordó la dirigente.

La amistad Vietnam-Cuba, expresó, no solo se manifiesta en declaraciones o hitos históricos, sino también en acciones concretas, en el compartir en los momentos difíciles y en el acompañamiento mutuo entre los pueblos de ambas naciones.

Polanco, por su parte, agradeció el donativo en nombre del gobierno y el pueblo cubanos, y lo calificó como un significativo gesto de solidaridad.

Tiene lugar, explicó, en momentos en que Cuba enfrenta una muy difícil situación provocada por el recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético y las amenazas de agresión militar por parte del gobierno de Estados Unidos.

Es una demostración de la invariable solidaridad del Partido Comunista, el Estado y el pueblo vietnamitas con la causa del pueblo cubano, argumentó el diplomático, quien recibió de manos de Thu Thao el cheque por valor de 100 mil millones de dong (unos 3,8 millones de dólares, al cambio oficial).

“Reciban nuestra infinita gratitud, queridos compañeros por este nuevo gesto de amistad y solidaridad que demuestra una vez más que Cuba y Vietnam, unidas vencerán”, remarcó.

Fuera del protocolo, el embajador Polanco pidió retratarse junto a la lideresa de la Cruz Roja en los exteriores de la sede diplomática junto a una fotografía expuesta en la verja –de más una decena de ellas- en la que aparecen Fidel Castro y la generala Nguyen Thi Dinh, durante una visita de esta a Cuba en 1974, cuando era comandante de las Fuerzas Armadas de Liberación de Vietnam del Sur.

Thi Dinh y la lideresa de la Cruz Roja son originarias de Ben Tre, un territorio del sur del país en el que se produjo un levantamiento popular en apoyo a la Ofensiva revolucionaria de 1968 en la noche del Tet (el año lunar), y que prácticamente fue destruida por los bombardeos de las fuerzas estadounidenses.

Polanco destacó la vinculación de Do Thi Thu Thao con Cuba, su participación en campañas de apoyo a la Isla en su territorio natal, en las organizaciones femeninas y ahora al frente de la Cruz Roja de Vietnam.

La Demajagua