ACPDI en Bayamo desarrolla acciones inclusivas por su primer aniversario

La Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (ACPDI) en Bayamo celebra este 12 de septiembre su primer aniversario, con un programa de acciones que fortalece la integración comunitaria y el acompañamiento a sus asociados.

Leydis Montano Pérez, presidenta provincial de la ACPDI, destacó que entre las iniciativas sobresalen las visitas a personas con limitaciones de movilidad, donde representantes de la organización llevan hasta sus hogares el proceso de afiliación, garantizando su inclusión plena en la vida institucional.

Del mismo modo, señaló que se han realizado entregas de carnés en los consejos populares de San Juan El Cristo, Rosa La Bayamesa, Camilo Cienfuegos y El Valle, lo que refuerza la presencia de la ACPDI en las comunidades y consolida el sentido de pertenencia de quienes se incorporan.

Montano Pérez anunció además que se desarrollarán actividades recreativas dirigidas a los asociados y sus familias, con el propósito de fomentar la integración, el esparcimiento y la participación activa en la vida comunitaria.

La conmemoración del primer aniversario de la ACPDI en Bayamo se convierte en un espacio de reafirmación colectiva, donde familias y asociados resaltan el valor de la organización como ámbito de integración, respeto y reconocimiento a las personas con discapacidad intelectual en Granma.

Radio Bayamo