Leannelys impone respeto en play offs del softbol femenino italiano

Al parecer, las serpentineras del Mia Office Blue Girls Pianoro no quisieron nada con Leannelys Zayas Pérez, durante los dos primeros encuentros del play off semifinal que sostiene el Quick Mill Bollate, en la Serie A1 del softbol femenino, en Italia.

La granmense, que alineó como torpedera y primera en la tanda, inició el duelo con jonrón por el jardín central frente a Sara Desii, el último sábado, que dio ventaja a las líderes de la etapa regular.

En lo adelante, el staff rival se cuidó en extremo de la yarense, al punto de concederle par de boletos intencionales y las del Bollate cerraron con victoria de 5×1, que fue a la cuenta de la multifacética Laura Bigatton.

A segunda hora, las campeonas defensoras no pudieron repetir el triunfo y cayeron 0-2, frente a una soberbia labor de Nicolette Milicent Picone, que solo admitió tres imparables, incluyendo un sencillo de Zayas.

Leannelys no tuvo que emplearse a fondo en el resto del desafío, porque terminó recibiendo pasaporte gratis en sus otras tres visitas al cajón de bateo, dos de ellos, intencionales.

De tal forma, la líder de las bateadoras de la clasificación impuso respeto en el comienzo de la postemporada, al irse de 3-2 en la doble jornada, con cinco bases por bolas, un cuadrangular y una impulsada.

Ambos elencos regresarán al terreno, este sábado, pero con el Bollate de home club. Si un equipo se lleva los dos éxitos, avanzaría a la discusión del título o del bien llamado Scudetto. De volver a dividir honores, el duelo se decidiría al día siguiente.

El otro cruce semifinal también marcha igualado a un triunfo por bando, con el Saronno devolviendo la visita al Italposa Forli.

La Demajagua