Dúos playeros esperan por el calendario del mundial en Adelaida

Los dúos playeros cubanos, integrados por Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo, y Damián Gómez y Eblis Veranes, esperan desde sus grupos por el calendario del Campeonato Mundial de Adelaida, Australia, certamen que tendrá lugar del 14 al 23 de noviembre próximo.

La dupla de Cuba y olímpica de París 2024, formada por Díaz y Alayo quedó ubicada en la llave F, y la segunda de Gómez y Veranes en la J, según el sitio de la Federación Internacional www.fivb.com.

Ellos y el entrenador Francisco Alvarez Cutiño, ahora estarán atentos al anuncio del calendario que se dará a conocer el 14 venidero.

Ya se adelantó que del 14 al 17 y el 18 al 21 se efectuarán la fase de grupos y las eliminatorias, en ese orden, y el 22 y 23 la semifinal y final, respectivamente.

Díaz y Alayo clasificaron por el ranking, listado en el que aparecen en el lugar 11, mientras que Gómez y Veranes ocuparon la plaza lograda por binomio de Puerto Rico, el que desistió de asistir al mundial.

Los puertorriqueños ganaron una de los cuatro boletos que de entregaron en el premundial de Punta Cana, República Dominicana, dónde Gómez y Veranes finalizaron en el quinto puesto.

En Adelaida competirán 48 parejas masculinas e igual cantidad de femeninas, repartidas en 12 grupos de cuatro.

Por el listado presentado por los organizadores del mundial, Díaz-Alayo están en el sexto peldaño, y Gómez-Veranes en 47.

