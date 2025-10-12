Este año las vacaciones se extendieron debido a que el Día Nacional coincidió con el Festival del Medio Otoño. En la mayor estación de peaje, Wuzhuang, se esperaba que pasaran más de 120 000 vehículos y se abrieron 36 ventanillas en ambas direcciones en el último día de vacaciones.
Video viral: Esto es lo que pasa cuando se acaban las vacaciones en China
El sistema de transporte de China se ve sobresaturado en la operación retorno de millones de ciudadanos chinos que acaban de disfrutar la llamada “súper semana dorada”, el período vacacional del 1 al 8 de octubre.