Rápidas de la 65 SNB: impecable Yoan Carlos Díaz y Frank David González lidera jonrones

Yoan Carlos Díaz: 16.0 innings sin carreras limpias
El lanzador de Ciego de Ávila (CAV), Yoan Carlos Díaz, lleva 16.0 innings sin permitir carreras limpias, una de las actuaciones más sólidas de la jornada.
Frank David González manda en jonrones
El bateador de Isla de la Juventud (ISL), Frank David González, es líder en jonrones con 6. Mientras, Luis Pablo Acosta (PRI) sumó su cuarto juego Multi-hits de manera consecutiva, y Pinar del Río mantiene la mejor racha de juegos ganados (+6).
De Holguín a Santiago: Poll, Torres y Vázquez
Arley Poll (HOL) actuó como lanzador hoy vs SCU. Su compañero Ernesto Torres (HOL) conectó el primer HR dentro del terreno en la 65SNB.
Por Santiago de Cuba, Harold Vázquez (SCU) logró por primera vez en su carrera conectar Multi-HR en un juego de SN vs HOL. Además, Roel Santos (GRM) y Yoel Yanqui (SCU) conectaron HR por segundo día consecutivo.
Grand Slam y primeros jonrones
Brayan Peña (MTZ) conectó su primer Grand Slam en SN vs MAY. El cienfueguero Pavel Gómez (CFG) también conectó su primer HR en SN (Grand Slam) vs VCL.
Pablo Ruíz Parapal (CFG) alcanzó su segunda victoria en SN, pero lo más curioso es que sus dos victorias de por vida han sido vs VCL, y los domingos.
KO, doble juego y primera derrota
Granma deja fuera de combate KO a Guantánamo por segundo día consecutivo. También se disputó el primer doble juego en la 65SNB (IND vs ART).
El mayabequense Osviel Fernández cargó con su primera derrota en SN vs MTZ.