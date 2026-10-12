Rápidas de la 65 SNB: impecable Yoan Carlos Díaz y Frank David González lidera jonrones

La jornada de la 65 Serie Nacional de Béisbol dejó un abridor sin carreras limpias en 16.0 innings, un nuevo líder jonronero, rachas ofensivas y varias curiosidades. Pinar del Río firma la mejor racha de victorias (+6), mientras Granma propina KO a Guantánamo por segundo día consecutivo.

Yoan Carlos Díaz: 16.0 innings sin carreras limpias

El lanzador de Ciego de Ávila (CAV), Yoan Carlos Díaz, lleva 16.0 innings sin permitir carreras limpias, una de las actuaciones más sólidas de la jornada.

Frank David González manda en jonrones

El bateador de Isla de la Juventud (ISL), Frank David González, es líder en jonrones con 6. Mientras, Luis Pablo Acosta (PRI) sumó su cuarto juego Multi-hits de manera consecutiva, y Pinar del Río mantiene la mejor racha de juegos ganados (+6).

De Holguín a Santiago: Poll, Torres y Vázquez

Arley Poll (HOL) actuó como lanzador hoy vs SCU. Su compañero Ernesto Torres (HOL) conectó el primer HR dentro del terreno en la 65SNB.

Por Santiago de Cuba, Harold Vázquez (SCU) logró por primera vez en su carrera conectar Multi-HR en un juego de SN vs HOL. Además, Roel Santos (GRM) y Yoel Yanqui (SCU) conectaron HR por segundo día consecutivo.

Grand Slam y primeros jonrones

Brayan Peña (MTZ) conectó su primer Grand Slam en SN vs MAY. El cienfueguero Pavel Gómez (CFG) también conectó su primer HR en SN (Grand Slam) vs VCL.

Pablo Ruíz Parapal (CFG) alcanzó su segunda victoria en SN, pero lo más curioso es que sus dos victorias de por vida han sido vs VCL, y los domingos.

KO, doble juego y primera derrota

Granma deja fuera de combate KO a Guantánamo por segundo día consecutivo. También se disputó el primer doble juego en la 65SNB (IND vs ART).

El mayabequense Osviel Fernández cargó con su primera derrota en SN vs MTZ.

Radio Bayamo