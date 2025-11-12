Despliegan en Río Cauto el primer hospital móvil en Cuba

Despliegan el primer hospital móvil en Cuba en el municipio Río Cauto, Granma. El centro de campaña puede atender a 300 personas en 48 horas. Diseñado para situaciones de supervivencia, es transferible a otros territorios vulnerables. La instalación culmina con labores logísticas para su inauguración.

La lluvia no fue impedimento para estos hombres y mujeres cuyo objetivo es claro: desplegar el primer hospital móvil en Cuba. Desde la India, llegó el centro de campaña hasta el municipio Río Cauto, territorio más vulnerable por las inundaciones en Granma.

El hospital diseñado para situaciones de supervivencia, cuenta con facilidades adaptables a las necesidades médicas. En él, los especialistas podrán atender a 300 personas en un período de 24 a 48 horas.

El centro de atención primaria no será vitalicio en el municipio Río Cauto, podrá trasladarse hasta territorios que necesiten de su instalación.

A casi SIETE décadas de relaciones bilaterales con Cuba la India demuestra una vez más el verdadero significado de solidaridad. Al caer la noche solo quedan cuestiones logísticas para la inauguración del nuevo hospital. Un gesto que traspasó fronteras para salvar vidas y fortalecer la hermandad entre dos naciones.

Cheila Aguilera Riquenes