EEUU a sus ciudadanos en Irán: «Salgan ahora»

El presidente Donald Trump no descarta hoy tomar acciones en el conflicto interno de Irán, y en el actual escenario de tensiones su administración instó a los ciudadanos de Estados Unidos a abandonar la República Islámica.

Una alerta de seguridad de la embajada virtual de Estados Unidos para Irán recomendó que “salgan ahora” y que tengan un plan para evacuar que “no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense”.

Tratando de utilizar los aranceles como arma de presión política, Trump advirtió este lunes en su cuenta en Truth Social que cualquier país que haga negocios con Irán pagará una tarifa del 25 por ciento sobre todos los negocios que tenga con Estados Unidos.

«La orden al respecto es definitiva y tiene vigencia inmediata», afirmó el mandatario republicano sobre una medida en referencia a las protestas que desde hace varios días sacuden a la nación persa.

Según explicó poco después la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el presidente no descarta ordenar ataques aéreos contra Irán, «una de muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe».

En declaraciones a los periodistas el domingo, Trump subrayó que en Irán «gobiernan a través de la violencia, pero lo estamos analizando muy seriamente; el Ejército lo está analizando. Y estamos considerando algunas opciones muy fuertes».

Respecto a las bases militares, dijo que «si hacen eso (atacarlas), consideraremos cosas que no podrían creer. Si hacen eso, los golpearemos a niveles que nunca antes han sufrido», indicó.

De “delirante” tildó previamente a Trump el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf. Al lanzarle una advertencia directa, apuntó: «Para evitar errores de cálculo, comprenda que, si decide atacar a Irán, tanto los territorios ocupados como todos los centros militares, bases y barcos estadounidenses en la región serán blancos legítimos».

Irán vive más de una semana de protestas. Las autoridades allí responsabilizan de la crisis económica que atraviesan a las medidas punitivas aplicadas por sucesivos gobiernos de Estados Unidos.

Trump amenaza con intervenir en el conflicto interno. “Irán está mirando a la LIBERTAD, quizá como nunca antes”, escribió el sábado en su red plataforma de Internet. “¡Estados Unidos está listo para ayudar!”, añadió.

En junio Trump decidió bombardear las instalaciones nucleares iraníes, lo que colocó en ese momento a Estados Unidos en el centro del último conflicto desatado en Medio Oriente, una de las regiones más volátiles del mundo.

