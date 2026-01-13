Mueren palestinos por derrumbes de edificios en Gaza tras tormenta

Al menos cuatro palestinos murieron hoy en la ciudad de Gaza tras el derrumbe de edificios y viviendas previamente dañados por ataques israelíes, como consecuencia de los fuertes vientos y lluvias que azotaron el enclave.

De acuerdo con lo divulgado por la agencia palestina Wafa, entre las víctimas figura la adolescente Rimas Bilal Hamouda, de 15 años, quien perdió la vida al colapsar parte de la sala Orgenza, situada cerca de los chalets al oeste de la ciudad, lo que elevó a tres el número de fallecidos en ese mismo lugar.

Asimismo, Wafaa Shreir, de 33 años, murió al derrumbarse un muro de una vivienda afectada por un bombardeo israelí previo, cerca de la calle Al-Thawra, también en el oeste de Gaza.

El Ministerio palestino de Obras Públicas y Vivienda había informado que la ofensiva israelí iniciada en octubre del 2023 provocó la destrucción de unas 352 mil viviendas en la Franja de Gaza, de las cuales alrededor de 200 mil quedaron totalmente destruidas y otras 60 mil sufrieron daños parciales.

Según la misma fuente, más del 90 por ciento de la infraestructura civil del territorio ha resultado afectada, con un impacto severo en la vida diaria de la población.

Las autoridades locales advirtieron que numerosos edificios dañados representan un peligro inminente y podrían colapsar en cualquier momento, mientras organizaciones internacionales, entre ellas Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, alertaron que la continua destrucción de viviendas agrava la crisis humanitaria y deja a miles de familias sin refugio seguro.

En otro hecho, tres palestinos murieron cuando un dron israelí atacó a un grupo de civiles en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza. Además, una mujer resultó herida por disparos del ejército israelí en la zona de Batn Al-Samin, al sur de Khan Younis, según reportaron fuentes locales.

