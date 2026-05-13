Desde Venezuela se alista otro envío de ayuda solidaria a Cuba

Un nuevo cargamento de ayuda solidaria alistan hoy en Venezuela para apoyar al pueblo de Cuba con insumos imprescindibles, cuando Estados Unidos arrecia el bloqueo económico, comercial, financiero y petrolero, sostenido por más seis décadas.

El coordinador nacional del Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, Yhonny García, adelantó a Prensa Latina que el envío tiene previsto salir mañana hacia la isla y consta de 41 cajas de medicamentos priorizados.

Declaró que las donaciones fueron recopiladas y entregadas a Caracas por la coordinadora del Movimiento capítulo Carabobo, Flor Elisa Pérez, quien en un video en Instagram resaltó el esfuerzo del pueblo carabobeño durante tres semanas de manera intensiva para cristalizar esta ayuda.

Pérez señaló que es sumamente placentero entregar lo que “con mucho esfuerzo el pueblo carabobeño donó para nuestros hermanos del pueblo cubano”.

“Para nuestros hermanos cubanos todo este amor”, recalcó.

García apuntó que este donativo forma parte de la campaña “Amor con Amor se Paga”, que promovió el Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua desde el 25 de febrero pasado, con el propósito de enviar a Cuba alimentos, medicamentos e insumos energéticos para mitigar el bloqueo.

La cuenta @fidelidadacuba indicó que se trata de 41 cajas de “medicamentos priorizados para nuestros hermanos y hermanas de la Mayor de las Antillas”.

Bajo el título “41 razones para seguir creyendo en los pueblos”, el texto señaló que cada donación es un abrazo y cada medicamento es un acto de amor consciente.

Afirmó que cuando un pueblo sufre la política criminal del bloqueo imperial, “nuestra obligación es poner el hombro y el corazón por nuestros hermanos”.

Carabobo demuestra una vez más que la solidaridad entre nuestros pueblos es indestructible, significó.

La nota agradeció de manera infinita a cada militante, familia y corazón carabobeño que hizo posible esta entrega.

“Seguiremos construyendo puentes de vida, mientras el imperio intenta levantar muros de odios”, apuntó.

La organización solidaria aseguró en otro post que cada caja y tableta viaja cargada del amor y la admiración profunda que el pueblo carabobeño siente por sus hermanos de la isla.

Reafirmó que la verdadera amistad no conoce bloqueos ni distancias y Cuba siempre tendió su mano solidaria al mundo, por lo que «hoy Carabobo corresponde con lealtad y solidaridad».

Este lote se suma a otros enviados ya a la nación caribeña por el Movimiento solidario en medio de la ilegal y creciente política agresiva del gobierno de Donald Trump contra La Habana, que sigue recibiendo el rechazo de buena parte de la comunidad mundial.

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