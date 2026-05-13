Estimulan a ganadores del concurso infantil Bombero Voluntario Soy

La premiación de la edición 60 del concurso infantil Bombero Voluntario Soy se desarrolló este martes en la Escuela Primaria Cuatro de Abril, de esta ciudad, como parte de las actividades de la Semana Nacional de Protección contra Incendios.

El primer lugar fue otorgado a la pionera Beatriz Ortiz Castillo, estudiante de octavo grado en la Secundaria Básica Urbana Marcos Ramírez Rodríguez, de Bayamo quien destacó con un dibujo que reflejó la labor de los bomberos durante el enfrentamiento a un incendio.

“Me hace muy feliz porque es algo que siempre me ha gustado: hacer honor a los bomberos y rendirles homenaje. Esto me va a servir para participar en próximos concursos”, expresó la ganadora, quien explicó que su obra representó a fuerzas especializadas “intentando apagar un incendio y salvar a otras personas”.

El segundo puesto lo alcanzó Mario Alejandro Corona Peña, alumno de la Secundaria Básica Camilo Cienfuegos, también en Bayamo.

“Me pone muy feliz, porque lo que hice me gustó también”, comentó el pionero, quien describió su trabajo como la escena de “un niño apagando el fuego junto a un camión de bomberos”.

El tercer lugar recayó en Esteban Alejandro Carmona Cedeño, de la Secundaria Augusto César Sandino, de la Ciudad Monumento Nacional.

Durante la jornada, los participantes desarrollaron competencias vinculadas a distintas actividades del quehacer bomberil, además de ejercicios demostrativos y prácticos dirigidos a fortalecer conocimientos y habilidades ante situaciones de siniestro.

La celebración incluyó propuestas culturales y recreativas, entre ellas la presentación del Mago Ampudia, reconocido artista granmense que respalda cada año estas iniciativas.

El concurso infantil Bombero Voluntario Soy, impulsado por el Cuerpo de Bomberos, constituye una vía para incentivar en las nuevas generaciones el interés por esta profesión y promover la importancia de su labor en la protección de la vida humana y los recursos materiales.

Al cierre, los propios pioneros convocaron a la participación en futuras ediciones del concurso. “Les decimos a todos los niños que participen el próximo año, porque aprendemos cosas importantes para la vida y sobre el trabajo de los bomberos”, expresaron los ganadores.

La Demajagua