Estudio advierte sobre vulnerabilidad de costas en oriente cubano

Científicos del Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales (Cisat) de esta provincia estudian hoy el impacto del aumento del nivel del mar en el litoral holguinero para mitigar efectos del cambio climático.

El doctor en ciencias Ridel Rodríguez Paneque, investigador titular del Cisat, precisó que el 58 por ciento de los balnearios del territorio —un total de 38— podrían sufrir afectaciones críticas o desaparecer hacia finales del presente siglo.

Rodríguez Paneque señaló que, si bien el análisis se centra en el ascenso del nivel marino, la erosión costera constituye un proceso multifactorial derivado del desgaste de la línea de costa por diversos elementos ambientales.

La investigación propone una reevaluación del modelo actual y sugiere ejes de acción enfocados en la diversificación económica y la sostenibilidad territorial ante la vulnerabilidad de estos ecosistemas, puntualizó el experto.

El especialista destacó que la protección de las playas fomenta la resiliencia de las comunidades locales. Previamente, el centro elaboró un catálogo de indicadores para el monitoreo de los espacios de uso turístico.

Estas acciones se inscriben en el Plan del Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, conocido como Tarea Vida, el cual beneficia a 75 municipios cubanos con estrategias de adaptación a corto y largo plazo.

El Departamento de Gestión Costera del Cisat, creado en 2020, asegura que las decisiones sobre el turismo y los asentamientos humanos en la ribera de Holguín se fundamenten en datos científicos actualizados.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959