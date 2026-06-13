Epigran apuesta por la autonomía energética

El montaje e instalación de paneles solares fotovoltaicos en la Empresa Pesquera Industrial de Granma, Epigran, con sede en la ciudad de Manzanillo, es la respuesta empresarial para lograr la soberanía energética y contrarrestar el efecto negativo de las políticas norteamericanas contra la Mayor de las Antillas. Un primer kit de 48 paneles solares ya […]

El montaje e instalación de paneles solares fotovoltaicos en la Empresa Pesquera Industrial de Granma, Epigran, con sede en la ciudad de Manzanillo, es la respuesta empresarial para lograr la soberanía energética y contrarrestar el efecto negativo de las políticas norteamericanas contra la Mayor de las Antillas.

Un primer kit de 48 paneles solares ya se erigieron en terreno de la entidad, ubicada a orillas del Golfo de Guacanayabo, en la ciudad Pesquera, para la generación de 30 kilovatios de potencia que abastecerán el área de elaboración de productos conformados y el edificio socioadministrativo.

Estos tendrán respaldo de baterías que hoy se instalan, de conjunto con el cableado, para convertir la luz solar en energía limpia renovable, y responder con proactividad a la necesidad de producir más alimentos y tributar a la exportación de ingresos económicos, como les instó Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido, a comienzos del actual año.

Los trabajos de instalación se ejecutan por una brigada de la propia empresa, mayoritariamente pertenecientes a la Unidad Empresarial de Base Técnica, quienes reconocen el carácter prioritario de estas acciones en medio de las circunstancias provocadas por el bloqueo petrolero de EEUU, que impide el suministro a la nación caribeña, y se refleja en la baja generación eléctrica y el desabastecimiento de combustibles.

A finales de junio y principios de julio, se prevé la llegada de otros 56 paneles, que componen cinco kits, cuya generación de 60 kilovatios respaldarán la vitalidad de una porción de la industria de la Empresa filial del municipio de Niquero, informó Rusbel González Remón, jefe del grupo de Desarrollo de Epigran.

Adelantó que otros dos módulos de paneles industriales se mandaron a fabricar para asegurar de manera íntegra todos los procesos de esta empresa granmense, perteneciente al Ministerio de la Industria Alimentaria, de valor vital para la economía.

El colectivo de Epigran asume con responsabilidad esta estrategia de cambio de su matriz eletroenergética para lograr la autonomía, y alcanzar en 2026 los compromisos pactados de dos mil 123 toneladas de productos marinos en captura bruta, el abastecimiento de alimentos del mar a la población de la suroriental provincia, y la contribución a la economía a través de la comercialización de sus cinco renglones exportables: langosta, camarón marino, pepino de mar, aletas de tiburón y bandas o lascas de raya.

La Demajagua