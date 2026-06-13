La jugada de los lectores: ¿Qué selecciones ganarán este 12 de junio en el Mundial?

Con el silbatazo inaugural ya sonando en el recuerdo, hoy el Mundial sigue su marcha con la segunda jornada de emociones. La fiesta ya no es una promesa, es una realidad que se vive en cada tribuna, en cada mirada atenta al televisor, en cada pasión desbordada.

Las 48 selecciones ya están en carrera. Los primeros goles ya son historia, las primeras sorpresas ya empiezan a dibujar caminos inesperados. El vértigo del torneo está en pleno desarrollo, y el pulso de la afición late con fuerza en cada rincón del planeta.

En este escenario global donde cada partido es un capítulo ya escrito y por escribir, la voz de los hinchas sigue siendo protagonista. Por eso, lanzamos una encuesta para medir los pronósticos en los dos duelos de hoy:

¿Qué selecciones ganarán este 12 de junio en el Mundial?

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos

Paraguay

Cubadebate