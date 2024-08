Legado e impronta de Fidel están presentes en Siria

En un comunicado emitido en ocasión del 98 aniversario del natalicio de Fidel, la referida entidad aseguró que este gran líder fue el inspirador de los cubanos, sirios y todos los amantes y luchadores por la libertad en el mundo.

Fidel Castro partió físicamente pero sigue en nuestras mentes y corazones, y sus ideas nos dan fuerza en nuestro empeño diario por mejorar las relaciones sirio-cubanas y también por defender la humanidad y luchar por un mundo mejor y más justo, afirmó el texto de la nota.

Los miembros de la Asociación reiteraron el compromiso de trabajar para impulsar las relaciones de hermandad, armados del pensamiento fidelista.

En declaraciones a Prensa Latina, el jefe de la Asociación de Sirios Graduados en Cuba, el ingeniero George Bittar, consideró que Fidel es el hombre más justo y fiel a su patria y la humanidad, y a pesar de los enormes desafíos, en particular el bloqueo, él logró llevar a Cuba a ser uno de los mejores países del mundo en ciencia, educación, deporte, cultura y salud.

Bittar elogió la ayuda ofrecida por Cuba a Siria y a todos los pueblos agredidos que necesitan defender y preservar su soberanía.

A su vez, Hisham Wanous, periodista y actual corresponsal de Telesur en Siria, agradeció a la Isla y al Comandante Histórico de la Revolución por el gran aporte a la humanidad y por dar a los sirios la oportunidad de formarse como profesionales y adquirir valores y principios de solidaridad e internacionalismo.

En medio de la difícil situación que atraviesa mi país debido a la injusta guerra impuesta y el bloqueo genocida, yo me he armado con los valores de resistencia que me enseñaron Cuba y Fidel, dijo el comunicador.

Agregó que sobra en Cuba amor, valentía, coraje y determinación de seguir hacia adelante gracias a las ideas de Fidel.

Sus ideal y su pensamiento están presentes en mí y en cada uno que ama la libertad, puntualizó.

El profesor de arquitectura en la Universidad de Damasco, Ali Mahmoud, comentó a Prensa Latina que Fidel ha sido una importante y ejemplar figura en el mundo

Lideró a Cuba para que venciera la tiranía y convertirse de un país lacayo a EE.UU. a una nación soberana, afirmó Mahmoud.

Si queremos saber qué cosa es una revolución, debemos leer la trayectoria y lucha de Fidel. Él es inmortal y sus ideas se mantendrán vivas para siempre, indicó.

De igual manera, Ayman Yussef, graduados en Cuba, manifestó la profunda gratitud a Líder Fidel por su ejemplo, ética, moral y pensamiento basado en la dignidad y la lucha por lograr lo que parecía ser imposible.

Nos enorgullece y engrandece decir: Gracias Fidel por enseñarnos valores, por tu tenacidad y optimismo, y por enseñarnos a no rendirnos jamás y marchar siempre hacia la victoria, precisó Yussef.

Bashar Ajib, doctor en telecomunicaciones graduado en la mayor de las Antillas, destacó la valentía y sabiduría en la figura de Fidel, y agregó que hombres como él nunca mueren.

En los momentos buenos y en las circunstancias más difíciles que atravesamos, sea en Cuba o en Siria, pensamos siempre en el máximo líder de la Revolución cubana, que ha sabido vencer superando todas las adversidades, expresó Fady Marouf, periodista y corresponsal de Prensa Latina en esta nación levantina.

