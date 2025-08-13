Cubanos residentes en Brasil evocan legado de Fidel Castro

La Asociación Nacional de Cubanos Residentes en Brasil-José Martí (Ancreb-JM) enalteció el legado del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, en ocasión de celebrarse hoy el aniversario 99 de su natalicio.

Mediante un breve mensaje al que tuvo acceso Prensa Latina, el grupo evocó su «ejemplo eterno de dignidad, valentía y compromiso con la justicia social».

Destacó su pensamiento y obra que inspiran a cubanos dentro y fuera de la isla, y a su impronta que «continúa guiando nuestras luchas por un mundo más justo, solidario y soberano».

Para los cubanos residentes, una de las principales enseñanzas del comandante de todas las batallas resultó su fe en la victoria, la confianza que impregnó en su pueblo y el optimismo como elemento fundamental para buscar fuerzas cada vez que sean necesarias.

Finalmente, la Ancreb-JM reafirma que «Fidel vive en cada batalla por la verdad, en cada acto de resistencia y en cada sueño de libertad conquistada».

