Cubanos residentes en Brasil evocan legado de Fidel Castro

Mediante un breve mensaje al que tuvo acceso Prensa Latina, el grupo evocó su «ejemplo eterno de dignidad, valentía y compromiso con la justicia social».
Destacó su pensamiento y obra que inspiran a cubanos dentro y fuera de la isla, y a su impronta que «continúa guiando nuestras luchas por un mundo más justo, solidario y soberano».
Para los cubanos residentes, una de las principales enseñanzas del comandante de todas las batallas resultó su fe en la victoria, la confianza que impregnó en su pueblo y el optimismo como elemento fundamental para buscar fuerzas cada vez que sean necesarias.
Finalmente, la Ancreb-JM reafirma que «Fidel vive en cada batalla por la verdad, en cada acto de resistencia y en cada sueño de libertad conquistada».