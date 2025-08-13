Recuerdan en Moscú el legado de Fidel Castro en su natalicio (+Fotos)

Con un emotivo acto en la Plaza Fidel Castro de Moscú, amigos rusos junto a trabajadores de la misión de la nación caribeña recordaron el aniversario 99 del insigne líder de la Revolución cubana.

En la emotiva ceremonia presidida por el embajador cubano en Moscú, Julio Garmendía y por el presidente del Fondo Fidel Castro en la nación eslava, Leonid Savin, se destacó que es un orgullo para todos poder recordar ante el monumento erigido en la capital rusa a quien nos entregó la Revolución y las mejores lecciones de solidaridad y humanismo.

El 13 de agosto es un día muy significativo para cubanos y amigos rusos de la solidaridad quienes este miércoles recordaron el nacimiento de un líder que desempeñó un papel importante en el fortalecimiento de los lazos entre los pueblos de la nación caribeña y los de la extinta URSS.

En la ceremonia la jovencita Isabella Gutierrez declamó el poema Canto a Fidel de Carilda Oliver, dedicado al invicto comandante rebelde, y los presentes colocaron flores al pie del monumento.

Hoy la estatua a Fidel Castro en Moscú, la misma que en noviembre de 2022 inauguraron, en la región moscovita de Sokol, los presidentes de Cuba y Rusia, Miguel Díaz-Canel y Vladimir Putin, respectivamente, se cubrió de flores, algo que por demás es habitual en este lugar como muestra de eterno respeto.

Cada año los representantes de la misión oficial de Cuba en Moscú, de la sociedad de Amistad Rusia-Cuba, de la Fundación Fidel Castro y veteranos internacionalistas asisten al monumento, para rendir homenaje al insigne revolucionario cubano, en un acto que ya se va convirtiendo en tradición entre los amigos rusos de Cuba.

