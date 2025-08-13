Realizan en Granma actividades en homenaje al líder histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz

Por: Elena Liens
Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma y Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora de la provincia, junto a otros dirigentes políticos y gubernamentales, de la provincia y el municipio así como directores provinciales de organismo e instituciones, recorrieron áreas gastronómicas y de comercio destinadas al consumo social.
La máximas autoridades del territorio constataron allí el precio de los productos, la organización de la feria e intercambiaron con el pueblo asistente.
Destacan por sus ofertas la Empresa provincial integral de Industria alimentica EPIIA, Pescagran con la venta de productos varios de pescado y de pollo, arroz en distintos puntos de ventas comerciales.Acopio Granma y las empresas agroindustriales y agropecuarias con sus ofertas de viandas hortalizas y granos.
Las diferentes empresas y actores de la economía garantizaron los insumos para que las familias granmenses lleven a casa productos necesarios para la alimentación en esta jornada de celebración.