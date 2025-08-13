Realizan en Granma actividades en homenaje al líder histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz

Actividades culturales y recreativas, acompañada de una feria comercial fue el inicio de la celebración por el aniversario 99 del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz en la provincia de Granma

Por: Elena Liens

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma y Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora de la provincia, junto a otros dirigentes políticos y gubernamentales, de la provincia y el municipio así como directores provinciales de organismo e instituciones, recorrieron áreas gastronómicas y de comercio destinadas al consumo social.

La máximas autoridades del territorio constataron allí el precio de los productos, la organización de la feria e intercambiaron con el pueblo asistente.

Destacan por sus ofertas la Empresa provincial integral de Industria alimentica EPIIA, Pescagran con la venta de productos varios de pescado y de pollo, arroz en distintos puntos de ventas comerciales.Acopio Granma y las empresas agroindustriales y agropecuarias con sus ofertas de viandas hortalizas y granos.

Las diferentes empresas y actores de la economía garantizaron los insumos para que las familias granmenses lleven a casa productos necesarios para la alimentación en esta jornada de celebración.

