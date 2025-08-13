Arribarán a Italia para tratamiento médico más de 30 niños de Gaza

En la noche de hoy se espera la llegada a Italia de más de 30 niños palestinos procedentes de la Franja de Gaza, para recibir tratamiento médico en hospitales de este país, señala hoy una nota oficial.

Una nota divulgada en el sitio digital del Ministerio de Asuntos Exteriores de esta nación europea destaca que se trata de la mayor evacuación médica italiana de menores de Gaza realizada desde el inicio de las mismas, en enero de 2024, e incluye a familiares de los pequeños pacientes, para un total de unas 120 personas.

El convoy humanitario incluye tres vuelos especiales de la Fuerza Aérea Italiana, uno de los cuales arribará a las 19:45 hora local a la Terminal Aérea de Ciampino, en Roma, mientras que los otros dos aterrizarán en los aeropuertos de Milán Linate y de Pisa, desde los cuales se realizarán los traslados a varios centros sanitarios.

Esta iniciativa amplía las actividades humanitarias de Italia para la población civil de la Franja, en el marco del proyecto denominado Alimentos para Gaza, apunta el documento.

En la coordinación de esta operación participa la Presidencia del Consejo de ministros, de conjunto con la cancillería, los ministerios de Defensa e Interior, así como el Departamento de Protección Civil, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), añade el texto.

Luego de esta última evacuación médica, suman ya más de 180 los niños heridos o enfermos de la Franja trasladados a Italia por vía aérea, junto a sus familias, para un total de unas 580 personas, lo que ubica a esta nación como la cuarta en el mundo, y la primero entre los países occidentales en ofrecer esa ayuda a esa martirizada población.

En una entrevista publicada este miércoles por el diario Corriere della Sera, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, subrayó que “junto con Türkiye, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, somos el país que ha acogido al mayor número de enfermos de Gaza para garantizar su atención”.

En esas declaraciones, Tajani subrayó que “nuestra postura es clarísima: lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable”, en relación a los ataques de Tel Aviv contra ls habitantes de la Franja, que ya causó la muerte a más de 60 mil palestinos y una grave crisis humanitaria.

Por su parte la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reafirmó en un contacto telefónico realizado el pasado lunes con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, la oposición de su gobierno a la anunciada ocupación de Gaza por Israel.

En su intercambio con Abbas, Meloni calificó la situación humanitaria en Gaza como “injustificable” y manifestó la “necesidad de cesar de inmediato las hostilidades para seguir prestando asistencia humanitaria a una población civil desesperada”.

La mandataria reiteró el compromiso de su país con la ayuda humanitaria, se refirió a recientes lanzamientos aéreos de asistencia iniciados el pasado sábado, y anunció la continuación de la evacuación médica de menores palestinos que tendrá lugar este miércoles.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959