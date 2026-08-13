Destacan en Bayamo legado de Fidel en la emancipación de las mujeres

Las acciones y el pensamiento de Fidel, líder histórico de la Revolución Cubana, en su lucha por lograr la emancipación de las mujeres y su total inserción a la sociedad, fue el tema principal del Coloquio Fidel y la Revolución de las Mujeres, realizado este miércoles en la ciudad de Bayamo. El mismo se desarrolló en el marco de la jornada de iniciativas por el centenario del natalicio de Fidel y tuvo como escenario la Casa de Orientación a las Mujeres y las Familias. Asistieron federadas, trabajadoras, estudiante de los cursos de adiestramientos y otros invitados de las diferentes comunidades bayamesas. El coloquio, estuvo conducido por la profesora Milena Barrero Chacón, y contó con dos prominentes panelistas, la doctora Sonia Vudeaux Vudeaux y Candelaria Roda Álvarez González, ambas profesoras de la Universidad de Granma. La constancia de Fidel en su accionar por el adelanto de las féminas, su carácter solidario y humano por las mujeres y su papel junto a Vilma Espín, en la creación y desarrollo de las Casas de Orientación a las Mujeres y las Familias, así como su papel en el perfeccionamiento de la labor de la Federación de Mujeres Cubanas, figuraron entre las temáticas esenciales de los análisis y debates. El Coloquio contó con la presencia de María Elena Hechavarria Carralero, secretaria general de la FMC en la provincia, la doctora Olivia Virgen Figueredo Paneque, vicerrectora de la Universidad de Granma, miembros del secretariado de la organización en el territorio y directivas de bloques y delegaciones de la capital provincial.

El mismo se desarrolló en el marco de la jornada de iniciativas por el centenario del natalicio de Fidel y tuvo como escenario la Casa de Orientación a las Mujeres y las Familias.

Asistieron federadas, trabajadoras, estudiante de los cursos de adiestramientos y otros invitados de las diferentes comunidades bayamesas.

El coloquio, estuvo conducido por la profesora Milena Barrero Chacón, y contó con dos prominentes panelistas, la doctora Sonia Vudeaux Vudeaux y Candelaria Roda Álvarez González, ambas profesoras de la Universidad de Granma.

La constancia de Fidel en su accionar por el adelanto de las féminas, su carácter solidario y humano por las mujeres y su papel junto a Vilma Espín, en la creación y desarrollo de las Casas de Orientación a las Mujeres y las Familias, así como su papel en el perfeccionamiento de la labor de la Federación de Mujeres Cubanas, figuraron entre las temáticas esenciales de los análisis y debates.

El Coloquio contó con la presencia de María Elena Hechavarria Carralero, secretaria general de la FMC en la provincia, la doctora Olivia Virgen Figueredo Paneque, vicerrectora de la Universidad de Granma, miembros del secretariado de la organización en el territorio y directivas de bloques y delegaciones de la capital provincial.

Radio Bayamo