Expo por el centenario de Fidel

Con una muestra fotográfica sobre la imborrable huella del máximo líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Campechuela festeja el Centenario de su natalicio, este 13 de agosto.

Ubicada en el salón principal de la sede del Comité municipal de la organización juvenil, la Expo comprende fotos de su presencia en la Sierra Maestra, durante la lucha insurrecional, así como frases célebres e instantáneas restauradas sobre el vínculo de Fidel con los jóvenes que resaltan su vínculo con la juventud.

Al ofrecer la información, Yoisnel Manuel Vázquez Osorio, primer secretario de la UJC en Campechuela explicó que la Muestra se inscribe en la campaña nacional por los Cien años con Fidel, a cerrar el próximo 15 de agosto, y dirigida al acercamiento y al pensamiento y legado del Comandante en Jefe y su impronta en Cuba y el mundo.

Agregó Vázquez Osorio que la Muestra Fotográfica dedicada a Fidel forma parte también al amplio programa de acciones de la Red Juvenil Comunitaria en esta costera localidad granmense por la efemérides.

La Demajagua