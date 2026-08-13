Dona ciudad de San Petersburgo ambulancias a Cuba 

Según precisó el Gobierno de la capital desde su perfil en Facebook, el acto de entrega se efectuó en la Casa del Gobierno de La Habana y estuvo presidido por la gobernadora Yanet Hernández Pérez, el vicegobernador de San Petersburgo, Vladímir Omelnitski, el viceministro primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Carlos Luis Jorge Méndez, y el primer consejero de la Embajada de Rusia, Serguei Parjómenko.
En la ceremonia se firmó el documento de entrega-recepción de las ambulancias y de un vehículo Lada Iskra, rubricado por Omelnitski y William Díaz Menéndez, director general de Cooperación Internacional del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
El acuerdo para la donación fue alcanzado por iniciativa del gobernador Beglóv durante su visita a Cuba en noviembre de 2025, como parte de los compromisos de cooperación entre ambas naciones.
Los vehículos serán entregados próximamente a centros médicos locales, con el propósito de reforzar la atención de urgencias y contribuir al servicio al pueblo cubano.
El gesto se inscribe en la tradición de amistad entre Cuba y Rusia y adquiere especial significación en el año del centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y de la Feria Internacional del Libro de La Habana dedicada a la nación rusa.