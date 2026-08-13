Dona ciudad de San Petersburgo ambulancias a Cuba 

Cuba recibió este martes tres ambulancias equipadas para el Sistema de Urgencias Médicas, donación de la ciudad de San Petersburgo, Rusia, destinada a las provincias de La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, en cumplimiento de acuerdos suscritos durante la visita oficial del gobernador Aleksandr Beglóv.

Según precisó el Gobierno de la capital desde su perfil en Facebook, el acto de entrega se efectuó en la Casa del Gobierno de La Habana y estuvo presidido por la gobernadora Yanet Hernández Pérez, el vicegobernador de San Petersburgo, Vladímir Omelnitski, el viceministro primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Carlos Luis Jorge Méndez, y el primer consejero de la Embajada de Rusia, Serguei Parjómenko.

En la ceremonia se firmó el documento de entrega-recepción de las ambulancias y de un vehículo Lada Iskra, rubricado por Omelnitski y William Díaz Menéndez, director general de Cooperación Internacional del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

El acuerdo para la donación fue alcanzado por iniciativa del gobernador Beglóv durante su visita a Cuba en noviembre de 2025, como parte de los compromisos de cooperación entre ambas naciones.

Los vehículos serán entregados próximamente a centros médicos locales, con el propósito de reforzar la atención de urgencias y contribuir al servicio al pueblo cubano.

El gesto se inscribe en la tradición de amistad entre Cuba y Rusia y adquiere especial significación en el año del centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y de la Feria Internacional del Libro de La Habana dedicada a la nación rusa.

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