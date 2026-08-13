Ferias integrales en Granma por el Centenario de Fidel

Todos los municipios de Granma acogerán este jueves ferias integrales, como parte del homenaje provincial por el centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

En la jornada participarán las diferentes formas productivas del sistema de la agricultura, empresas estatales prestadoras de servicios y los nuevos actores de la economía, que ofertarán sus producciones directamente a la población.

Las ferias tienen como propósito incrementar la disponibilidad de alimentos y otros renglones en los territorios, y constituyen además un reconocimiento al legado de Fidel, cuya obra estuvo marcada por el impulso constante a la producción agropecuria y al bienestar del pueblo.

Según trascendió, en los puntos de venta habrá oferta de viandas, granos, hortalizas, frutas, productos cárnicos y otros renglones de primera necesidad, con precios que buscan favorecer a las familias granmenses.

Como es tradicional, Bayamo y Manzanillo, las urbes más pobladas de la provincia recibirán apoyo del resto de los municipios, por lo que tendrán carácter provincial.

En el caso de la capital provincial el escenario serán la avenida Felino Figueredo y arterias adyacentes en el reparto Jesús Menéndez.

Las autoridades del territorio han llamado a que la actividad se desarrolle con organización y con una amplia variedad de productos, de manera que cada municipio pueda mostrar los resultados de su gestión productiva en este año de aniversario cien del natalicio de Fidel.

Cooperativas agropecuarias, unidades estatales de base, entidades de comercio y gastronomía, así como trabajadores por cuenta propia y micro, pequeñas y medianas empresas, forman parte de los participantes convocados para esta jornada especial.

Con esta iniciativa, Granma se suma a las múltiples actividades que en toda Cuba rinden tributo a Fidel Castro en la fecha de su centenario, reafirmando el compromiso del pueblo granmense con el legado del líder histórico de la Revolución.

Radio Bayamo