Cuba agradece a México por su cooperación en proyectos sociales

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó hoy los programas implementados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo al calificarlos como un ejemplo de lo que se puede alcanzar por el bienestar de los pueblos.

El mandatario hizo este reconocimiento en la red social X, tras informar sobre su encuentro con la directora ejecutiva del programa, Alejandra del Moral, a quien agradeció “las valiosas contribuciones que ha hecho México al pueblo cubano” mediante proyectos de cooperación internacional.

“Ella pudo constatar los resultados de esos esfuerzos”, señaló el jefe de Estado en su mensaje.

Durante el encuentro, el presidente destacó las relaciones de hermandad, respeto y comprensión que siempre han existido entre Cuba y México.

Asimismo, comentó que la solidez de los nexos oficiales, «tienen que ver con vínculos entre pueblos, entre familias».

También resaltó la colaboración con la agencia, sobre todo en agricultura, y habló de seguir ampliando las relaciones de trabajo.

La directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Alejandra Del Moral, viajó a Cuba al frente de una delegación para cumplir una visita de trabajo.

Radio Bayamo