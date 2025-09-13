Despaigne: el liderazgo y los 500 vuelacercas

Los tres cuadrangulares que conectó Alfredo Despaigne Rodríguez (ADR 54) frente a Holguín, el pasado fin de semana, casi pasan desapercibidos, a no ser por la transmisión del Swing deportivo, de Radio Angulo, que reveló el tremendo significado del suceso.

Con esos estacazos Despaigne llegó a 290 y ascendía así al onceno lugar de por vida en el béisbol cubano, tras relegar a Pedro José Rodríguez (289); además, se consolidaba en el segundo puesto entre los jugadores en activo, solo superado por el espirituano Frederich Cepeda Cruz (378).

Pero sería injusto circunscribirse únicamente a los clásicos domésticos, porque lo realizado por el oriundo de Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, trasciende nuestras fronteras.

ADR 54 transitó también por el béisbol de México y Japón. Por aquellos lares su presencia y su poder al bate se hicieron sentir, sobre todo al otro lado del mundo.

En la Tierra del Sol Naciente, disparó 54 vuelacercas con los Marineros de Chiva Lotte y, luego, con los Halcones de Softbank (con el que ganó cuatro coronas en el béisbol japonés) sacó 130 pelotas, para redondear 184 en ese circuito.

Antes, en su corto paso por predios mexicanos, había conectado 13 con los Piratas de Campeche.

De esa forma, suma un total de 487 en ligas y, luego del trío de bambinazos que dio a los Cachorros holguineros, igualó los conseguidos por el santiaguero Orestes Kindelán Olivares, quien solo incursionó en la pelota nacional.

Despaigne no viajó a Camagüey para el segundo compromiso de los Alazanes en la recién estrenada 64 Serie Nacional, pero puede reaparecer en la alineación el próximo martes, cuando los granmenses inicien el exigente tope frente a Las Tunas, en el estadio Mártires de Barbados.

Cuando se anote el próximo cuadrangular, el número 488, ADR 54 se convertirá en el máximo jonronero cubano en ligas y desplazará al Tambor Mayor; también seguirá amenazando con sobrepasar la barrera de los 500.

Sus compañeros y toda la afición de la provincia continúan expectantes, al igual que muchos de sus seguidores, tanto dentro como fuera del país.

