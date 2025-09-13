Inauguran oficialmente parque solar fotovoltaico en provincia de Cuba

La provincia de Ciego de Ávila aporta hoy más de 81 Megavatios de energía renovable al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), mediante los tres parques solares fotovoltaicos que funcionan en este territorio del centro de Cuba.

El Comandante de la Revolución Cubana, Ramiro Valdés, dejó inaugurado oficialmente el emplazamiento ubicado dentro del polo productivo La Cuba, tercero de la provincia avileña con capacidad de generación de 21,8 megavatios (MW).

Denominado Santiago Rojas, la instalación, además, de entregar energía al SEN, distribuirá electricidad a las más de 100 estaciones de bombeo de agua de la empresa agropecuaria avileña La Cuba.

El gobernador de Ciego de Ávila, Alfredo Menéndez, manifestó que la unidad generadora está acoplada a la red nacional desde mediados de julio con adelanto de un mes a lo planificado, y su puesta en marcha es vital para la estrategia de incrementar las fuentes renovables en la matriz energética del país.

La provincia dispone de otros dos parques solares fotovoltaicos de nuevo tipo, Cruce de la Trocha y Carolina, de un programa general de seis, que pueden aportar 59.3 MW de energía limpia.

