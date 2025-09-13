Mezclas de sabores y aromas en amplia jornada de Varadero Gourmet

Matanzas, Cuba.- (PL) Con la innovación y la sostenibilidad como pilares, la segunda jornada hoy de la XV edición del Festival Internacional Varadero Gourmet trae una amplia jornada con mezclas de sabores y aromas.

Nuevamente con el Centro de Convenciones Plaza América como el epicentro de conferencias, ponencias, talleres y competencias, Varadero Gourmet 2025 tras su primera jornada la víspera, mostrará a los presentes un variado programa encaminado al rescate de las raíces culinarias cubanas.

Innovación y excelencia para el desarrollo gastronómico, conferencia a cargo de la corporativo global de Cadena Blue Diamond Sonia Jiménez, abrirá la fecha, la cual tendrá nuevamente espacios para la fusión de platos cubanos e hispanoamericanos.

Según el programa del evento culinario, competencias de coctelería tanto en estilo clásico como flair, maridajes y visita por diferentes stand, centrarán también el interés en la jornada.

