‌13 de Septiembre Día Mundial del Chocolate

Cada 13 de septiembre el calendario invita a celebrar el Día Mundial del Chocolate. La efeméride recuerda la llegada del cacao a Europa en el siglo XVI —según la tradición, en 1550—, pero su historia empieza mucho antes y muy lejos de las fábricas. El chocolate no nació en una vitrina suiza: nació en América, como bebida ritual, amarga y especiada.

Los mayas y aztecas ya cultivaban el Theobroma cacao, el “alimento de los dioses” (así lo llamaban). Lo consumían como xocolatl, una infusión con chile, vainilla y otras especias. No era un dulce: era medicina, ofrenda religiosa y hasta moneda.

Con la colonización, el cacao cruzó el Atlántico. Según fuentes oficiales Hernán Cortés lo envió a España y en la corte se le añadió azúcar, canela y miel. Así comenzó a conquistar Europa y ya en el siglo XVII florecieron las casas de chocolate en Londres, París y Madrid fundamentalmente.

En la actualidad el chocolate es un gigante global, en África occidental, sobre todo Costa de Marfil y Ghana, se concentra buena parte del cacao, sin embargo, muchos cultivadores viven en pobreza extrema.

Por ello el Día Mundial del Chocolate no debería ser solo una jornada de consumo, es una buena excusa para recordar que detrás de cada tableta hay historia, ciencia ycultura. Celebrar el chocolate es celebrar el ingenio humano y el placer, pero también deviene motivo para luchar por la igualdad.

Cheila Aguilera Riquenes