 Ciudadano cubano José Daniel Ferrer García sale del país con destino a Estados Unidos

José Daniel Ferrer García, ciudadano cubano, salió de Cuba hacia Estados Unidos este 13 de octubre tras solicitud del gobierno norteamericano. La Fiscalía evaluó su situación legal, que incluía la revocación de su excarcelación anticipada por incumplimientos. Las autoridades cubanas reiteraron su compromiso con la aplicación de la ley y la soberanía nacional.

El ciudadano cubano José Daniel Ferrer García, acompañado de familiares, abandonó el territorio nacional este 13 de octubre con destino a Estados Unidos, según confirmaron fuentes oficiales.

La partida se produjo tras una solicitud formal del gobierno estadounidense y la aceptación expresa del propio Ferrer García, en el marco de los procedimientos legales establecidos entre ambos países.

El caso fue objeto de evaluación exhaustiva por la Fiscalía, que consideró las circunstancias específicas y aplicó las facultades que confiere la ley. Ferrer García había recibido en enero de 2025 un beneficio de excarcelación anticipada mientras cumplía una condena de 4 años y 6 meses, pero este le fue revocado en abril por reiterados quebrantamientos de las obligaciones establecidas.

Posteriormente, el ciudadano permanecía sujeto a prisión provisional por la imputación de un nuevo delito, medida que fue modificada una vez concluida la investigación correspondiente.

Cheila Aguilera Riquenes