Suben a 64 los fallecidos por intensas lluvias en México

Las intensas lluvias en México han dejado 64 fallecidos y 65 desaparecidos, afectando 111 municipios de cinco estados. Veracruz, Puebla e Hidalgo concentran las mayores pérdidas humanas y daños materiales. La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, aseguró que todos los familiares de las víctimas cuentan con el apoyo integral del gobierno federal y estatal.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó hoy el fallecimiento de 64 personas, la desaparición de 65 y afectaciones en 111 municipios por los efectos de intensas lluvias en cinco estados de México.

“Todos los familiares de las personas fallecidas tienen el cobijo y el acompañamiento de los gobiernos de los estados, la federación y el municipio, nadie quedará desamparado”, dijo la titular durante el habitual encuentro de la mandataria Claudia Sheinbaum con periodistas.

Al intervenir en la conferencia de prensa vía internet, desde una de las zonas con perjuicios, Velázquez mencionó 40 demarcaciones con daños en Veracruz, 22 en peores condiciones, así como un total de 29 muertos y 18 ciudadanos sin localizar.

Las evaluaciones en Puebla arrojaron 23 municipios afectados (17 con los mayores efectos), 13 decesos y cuatro desaparecidos; mientras en Hidalgo suman 28 las demarcaciones con pérdidas (23 más dañadas), 21 personas fallecidas y 43 sin precisión de su paradero.

En San Luis Potosí, 12 municipios resultaron con perjuicios (dos con mayores efectos), y en Querétaro totalizan ocho (dos más dañados), en tanto se reporta un muerto.

Velázquez recordó que se cuenta con el apoyo del 079 para reportar a cualquier familiar no localizado de estos estados.

Del 6 al 9 de octubre último se registraron intensas precipitaciones en la nación derivadas de la Perturbación Tropical 90-E, particularmente en las cinco entidades federativas mencionadas. Según la coordinadora nacional de Protección Civil, el 8 de octubre cayeron 280 mm en Veracruz y 286 mm en Puebla, lo cual ocasionó el aumento del nivel de los ríos y de los arroyos aledaños a estos estados.

A partir del 6 de octubre y hasta la fecha los gobiernos federal, estatales y municipales atienden a la población afectada, mediante un despliegue con elementos de las secretarías de Defensa y Marina, que incluye aeronaves, cocina móvil, lanchas, maquinaria pesada y plantas potabilizadoras.

La Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Infraestructura prosiguen el trabajo para restituir completamente el servicio eléctrico y solucionar las interrupciones en carreteras de las mencionadas entidades federativas, respectivamente.

Ayer se intensificaron las labores de limpieza y desazolve en calles, viviendas, escuelas y espacios públicos.

También el domingo Sheinbaum visitó municipios afectados por la emergencia, tras lo cual informó sobre el establecimiento de puentes aéreos hacia comunidades que permanecen aisladas y reiteró que nadie quedará desamparado.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959