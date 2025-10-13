Lluvias intensas en Granma: 218 mm en Niquero y recuperación de embalses

Las lluvias intensas en Granma, con 218 mm en Niquero, beneficiaron los embalses. La provincia reporta un aumento de 10,6 millones de m³ de agua, alcanzando el 55% de su capacidad. Las presas Vicana y Corojo registraron las recuperaciones más significativas.

La provincia de Granma experimentó lluvias localmente intensas durante las últimas 24 horas, con el mayor acumulado registrado en el municipio de Niquero, donde se reportaron 218 milímetros de precipitación.

De acuerdo con la Nota Meteorológica Provincial emitida por el Departamento de Pronósticos del Instituto de Meteorología (INSMET), las lluvias en toda la provincia se comportaron como numerosas.

Estos eventos estuvieron relacionados con la influencia de una vaguada superior, que se combinó con factores a escala local, la inestabilidad vespertina y un alto contenido de humedad en la atmósfera.

La información, firmada por el especialista Ezequiel Cadrelo, confirma que el acumulado en Níquero califica como lluvia intensa.

Lluvias benefician embalses

La provincia de Granma recibió importantes precipitaciones durante el fin de semana, con otros acumulados destacados en Cabo Cruz 69 mm y Pilón 64 mm, según datos meteorológicos.

Estas lluvias han tenido un impacto positivo en los embalses de la provincia. De acuerdo con información compartida por Yudelki Ortiz Barceló, Primera Secretaria del PCC en Granma, los embalses se encuentran al 55% de su capacidad de llenado, con un incremento de 10,656 millones de metros cúbicos.

Los valores más significativos de recuperación se registraron en las presas Vicana (3,328 millones de metros cúbicos) y Corojo (3,090 millones de metros cúbicos), lo que representa una excelente noticia para los recursos hidráulicos del territorio.

Yunior García Ginarte Yunior Garcia Ginarte - CNC TV GRANMA