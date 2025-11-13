Favorece donativo chino mantenimiento grupos electrógenos diésel

La Empresa de Grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos (Geysel) en la provincia de Camagüey prosigue acciones de mantenimiento y reparación en sus instalaciones, favorecidas con partes y piezas del donativo de la República Popular China a Cuba, en busca de fortalecer la generación distribuida.

Brigadas del municipio de Guáimaro, el más oriental de la provincia agramontina, con el apoyo de personal de la empresa territorial y de otras entidades, acometen por estos días un mantenimiento en el enclave de la demarcación, donde laboran en la alineación del conjunto motor-generador en dos motores, y luego procederán a las conexiones, lo cual permitirá incorporar 3.6 megavatios (MW) al sistema eléctrico.

Carlos Rubio Limonta, director de Geysel en Camagüey, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la entidad guaimareña, se benefició con un generador, además de radiadores, electroventiladores y una batería, contenidos en el citado donativo de la nación asiática.

Las tareas de reparación incluyen al emplazamiento Camagüey I diésel, ubicado en esta ciudad capital, en el que se montará durante la presente semana un generador reparado en los talleres centrales de Geysel en La Habana, y permitirá devolver 1.8 MW, precisó el directivo.

En diciembre del año 2024 arribó a la nación antillana la primera de las cargas de la donación del país asiático, de la cual Camagüey recibió accesorios indispensables para devolver la vitalidad a las instalaciones de la generación distribuida y sus aportes al sistema eléctrico nacional (SEN).

Hasta la fecha, los importantes recursos (radiadores, baterías, generadores, electroventiladores) repercuten de manera favorable en el rescate de potencia en grupos electrógenos diésel de los municipios de Camagüey, Florida y Guáimaro, en consonancia con el programa que apuesta por la recuperación gradual de las diferentes infraestructuras del SEN.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.