Siembra de frío, un desafío en Granma

Enmarcada entre septiembre y febrero, la principal etapa de plantación de cultivos varios proyecta niveles superiores a la campaña anterior, aunque con baja protección de insumos.

Si un reto encara hoy la Agricultura en Granma es encauzar la actual campaña de siembra de frío cuando la temperatura de los precios está bien caliente.

No solo es planificar la plantación de niveles superiores a la anterior y aprovechar al máximo la humedad residual; sino el tener presente que no es posible disponer del paquete tecnológico para estos renglones, de manera que atender con esmero el surco les toca a los productores.

Las necesidades de alimentos para la población exigen crecer en áreas y en la producción en una campaña que persigue sobrepasar las 70 mil hectáreas, con la mayor incidencia en viandas como el plátano, yuca y boniato, las hortalizas, el frijol, maíz y arroz.

Se busca superar el desabastecimiento, rescatando terrenos vacíos, diversificando y usando bioproductos y semillas mejoradas, en este período que se extenderá hasta febrero de 2027.

Igualmente, darle el máximo de prioridad a la utilización óptima del combustible y otros recursos disponibles, los que se deben ubicar donde su uso sea el más eficiente.

Antes las dificultades con los combustibles, el territorio potencia el empleo de sus 10 mil yuntas de bueyes, cerca de cuatro mil 200 mulos, 100 búfalos entrenados para labores agrícolas y 42 mil equinos como medios de transporte.

También, aumenta el empleo de fertilizantes orgánicos y bioinsumos, para disminuir el efecto de las carencias de paquetes tecnológicos tradicionales con el crecimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar, a partir de la plantación en la totalidad de los canteros de huertos, parcelas y organopónicos.

La provincia trabaja por hacer sostenible su rol como uno de los territorios líderes en la producción agrícola del país durante la campaña, con el propósito de asegurar entre el 60 y el 70 por ciento de estos alimentos en el año.

Este período es considerado el más propicio para la siembra, gracias a las temperaturas más bajas y condiciones climáticas favorables y es la época en que se registran los mejores rendimientos agrícolas de los cultivos.

La Campaña de Frío ya avanza en su recta final y el sector agroindustrial de Granma tiene trazada una hoja de ruta con la voluntad de convertir cada hectárea de esta provincia en fuente de producción de comida para el pueblo, porque solo tendremos lo que seamos capaces de producir.

La Demajagua