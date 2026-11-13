Siembra de frío, un desafío en Granma

Enmarcada entre septiembre y febrero, la principal etapa de plantación de cultivos varios proyecta niveles superiores a la campaña anterior, aunque con baja protección de insumos.

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Si un reto encara hoy la Agricultura en Granma  es encauzar la actual campaña de siembra de frío cuando la temperatura de los precios  está bien caliente.

No  solo es  planificar la plantación de niveles superiores a la anterior y aprovechar al máximo la humedad residual; sino el tener presente  que  no  es posible disponer del  paquete tecnológico para estos  renglones, de manera que atender con esmero el surco les toca a los productores.

Las necesidades de alimentos para la población  exigen crecer en áreas y en la producción  en una campaña que  persigue sobrepasar las 70 mil  hectáreas, con la mayor incidencia en viandas como  el plátano, yuca y boniato, las hortalizas, el frijol,  maíz y arroz.

Se busca superar el desabastecimiento, rescatando  terrenos  vacíos, diversificando   y usando bioproductos y semillas mejoradas, en este período que se extenderá hasta febrero de 2027.

Igualmente, darle  el máximo de prioridad  a la utilización óptima del combustible y otros recursos disponibles, los que se  deben  ubicar donde su uso sea  el más eficiente.

Antes las dificultades  con los combustibles, el territorio  potencia el empleo de sus 10 mil yuntas de bueyes, cerca de cuatro mil 200 mulos, 100 búfalos entrenados para labores agrícolas y 42 mil equinos como medios de transporte.

También, aumenta  el empleo de fertilizantes orgánicos y bioinsumos, para disminuir el efecto de las carencias de paquetes tecnológicos tradicionales con el crecimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar,  a partir de la plantación en  la totalidad de los canteros de huertos, parcelas  y organopónicos.

La provincia trabaja por hacer  sostenible  su rol como uno de los territorios líderes en la producción agrícola del país durante  la  campaña, con el propósito de  asegurar  entre el 60 y el 70 por ciento  de  estos alimentos en el año.

Este período es considerado el más propicio para la siembra, gracias a las temperaturas más bajas y condiciones climáticas favorables y es la época en que se registran  los mejores rendimientos agrícolas de los cultivos.

La Campaña de Frío ya avanza en su recta final  y el sector agroindustrial de Granma tiene trazada una hoja de ruta con  la voluntad de convertir cada hectárea de esta provincia en fuente de producción de comida para el pueblo, porque  solo tendremos lo que seamos capaces de producir.

La Demajagua

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