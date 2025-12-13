Ataque contra fuerzas sirias y estadounidenses cerca de Palmira

Dos agentes de las fuerzas de seguridad sirias y varios soldados estadounidenses resultaron heridos hoy tras un ataque ocurrido durante una patrulla conjunta cerca de la ciudad de Palmira, en el centro de Siria.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia oficial SANA, indicaron que el agresor murió durante el incidente, mientras que las circunstancias y motivaciones del ataque aún no han sido esclarecidas por las autoridades competentes.

Tras el tiroteo, el tráfico en la carretera internacional que conecta Deir Ezzor con Damasco fue interrumpido de manera temporal, en medio de una intensa actividad aérea en la zona.

Helicópteros estadounidenses participaron en la evacuación de los heridos, quienes fueron trasladados a la base de Al-Tanf, cerca de la frontera con Iraq.

Las autoridades sirias no han ofrecido hasta el momento más detalles sobre la identidad del atacante ni sobre el desarrollo exacto de los hechos, en tanto continúan las investigaciones.

El ataque se produce en un contexto de cooperación limitada entre Siria y la coalición internacional contra el grupo terrorista Estado Islámico (Daesh).

A principios de noviembre, la Embajada de Estados Unidos en Damasco anunció que Siria se incorporó oficialmente a dicha coalición, calificando el paso como significativo en la lucha global contra el terrorismo.

Según un comunicado difundido por la misión diplomática estadounidense, la adhesión busca fortalecer la cooperación en materia de seguridad, el entrenamiento conjunto y la protección de la población civil frente a la amenaza del extremismo, aunque autoridades sirias precisaron que el acuerdo es de carácter político y no incluye componentes militares.

La coalición internacional contra el Daesh fue creada en 2014 bajo liderazgo de Estados Unidos y ha desarrollado operaciones en Siria e Iraq durante la última década, sin que hasta ahora el gobierno sirio formara parte formal de esa estructura.

