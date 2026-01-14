Continúa alistamiento de la maquinaria en el central Enidio Díaz, de Campechuela

Los ajustes en la maquinaria industrial continúan en el central Enidio Díaz, de Campechuela a pocas horas de la proyectada arrancada de la zafra azucarera, en la provincia de Granma, este 15 de enero.

Sus trabajadores y técnicos a medida que van terminando y certificando todos los equipos; van probando los sistemas, molinos, casa de caldera y planta eléctrica, entre otros, hasta sincronizar con el sistema eléctrico nacional.

Según los especialistas sobresalen el rigor y la calidad de las reparaciones, no obstante la prontitud y limitados recursos con que se ejecutan estas, en condiciones complejas, para dejar aptos todos los equipos y áreas claves en el tiempo programado.

Leticia Marrero Fernández, directora de Coordinación y Supervisión Técnica de AzCuba en Granma, señaló que se realizan los abanderamientos y listos para la cosecha agrícola y la transportación, en los frentes de cortes mecanizado y manual, en el Enidio Díaz, Arquímides Colina, Bartolomé Masó, Roberto Ramírez y Grito de Yara

Marrero Fernández destacó el incentivo, para crecer en la producción, con la remuneración salarial, tras la aprobación del nuevo precio, en el pago de la caña y el azúcar.

El Enidio ha de moler 225 mil toneladas de caña durante 125 días, con materia prima que aportará las cinco empresas agroindustriales azucareras de la provincia.

Se prevé participen en la etapa 16 brigadas de macheteros, 18 combinadas, 11 alzadoras y 51 camiones dedicados al acarreo de la gramínea.

