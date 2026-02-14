Suchel TBV S.A con variadas ofertas para el hogar

Suchel TBV S.A es una Empresa mixta patrocinada por la Sociedad Mercantil Cubana Industrias NEXUS S.A y la Empresa vietnamita Thai Binh Detergent Joint – Stock Company, respectivamente, destinada a producir y comercializar productos de higiene y limpieza ecológicos.

Magalis Tornés Suró, representante y gestora de ventas, de la referida entidad en Granma, precisó que en nuestra provincia se comercializan: detergentes en polvo multiusos, líquido lavavajilla, friegasuelos, limpia superficies y suavizantes de las marcas STB y Defá.

La fábrica posee tecnología moderna y automatizada capaz de originar una amplia gama de detergentes para satisfacer el ciento por ciento de las necesidades del pueblo cubano y capacidad para la exportación.

Su misión es producir y comercializar productos de higiene y limpieza ecológicos y cuenta, además, con el Sistema de Gestión de la Calidad alineado a la norma ISO 9001:2015,

El 14 de agosto de 2018 se notificó la aprobación de Suchel TBV S.A, como nuevo usuario en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, tres años después nació la actual empresa y en 2023 salían las primeras muestras del detergente multiuso, acreditado luego con la Medalla de Oro y el Premio a la calidad.

Actualmente sus productos se ofertan en las cadenas de tiendas TRD y CIMEX, existen contratos con las formas de gestión no estatal y en próximos meses se integrará la firma Caracol.

La Demajagua