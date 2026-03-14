Irán y Hezbolá lanzan oleada 45 de ataques contra Israel y EEUU con misiles de alta precisión

Las fuerzas armadas de Irán y sus aliados regionales intensificaron este viernes la presión sobre Estados Unidos e Israel con la cuadragésima quinta oleada de ataques de represalia, en el marco de la operación “Promesa Verdadera 4”.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) confirmó la participación conjunta con el movimiento libanés Hezbolá en el lanzamiento de misiles de combustible sólido Kheibar Shekan, proyectiles de alta precisión que impactaron contra objetivos en territorio israelí y posiciones estadounidenses en la región.

La operación, dedicada a la memoria de los mártires Amir Ali Hajizadeh y Mohammad Bagheri, contó con el respaldo de la Armada del CGRI, unidades de drones del Ejército iraní y efectivos de Hezbolá.

Según el parte militar, los nuevos ataques se enmarcan también en un homenaje a las víctimas del bombardeo contra una escuela primaria femenina en la ciudad de Minab, ocurrido en fases previas del conflicto.

En Tel Aviv y otras localidades del centro y norte de Israel volvieron a activarse las sirenas de alerta. Videos difundidos en redes sociales muestran el sonido de las alarmas y lo que parecen ser interceptaciones en el cielo, mientras la población busca refugio ante la amenaza de nuevos impactos.

Guerra abierta en múltiples frentes

La ofensiva conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán en la madrugada del 28 de febrero, con el objetivo declarado de “eliminar las amenazas” de la República Islámica, ha desencadenado una escalada bélica de proporciones regionales.

Teherán ha respondido con más de cuarenta oleadas de misiles balísticos y drones contra posiciones israelíes y bases estadounidenses desplegadas en países de Oriente Medio.

Una de las medidas más contundentes adoptadas por Irán ha sido el bloqueo casi total del estrecho de Ormuz, arteria por donde circula alrededor del 20% del petróleo comercializado en el mundo.

La interrupción del tráfico marítimo ha disparado la volatilidad en los mercados energéticos: esta semana, el barril de crudo superó los 100 dólares y llegó a rozar los 120 en las primeras horas de la jornada del lunes, antes de registrar un leve retroceso.

El nuevo líder supremo de Irán, quien asumió el cargo tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei en los primeros bombardeos, se dirigió por primera vez a la nación este jueves.

En su mensaje, prometió vengar cada una de las muertes sufridas por el pueblo iraní y calificó de “fundamental” mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz. Además, advirtió que se evalúa abrir otros frentes “donde el enemigo tiene poca experiencia y será extremadamente vulnerable”.

Mientras tanto, Washington insiste en que la balanza se inclina a su favor. Portavoces de la administración estadounidense aseguran que la ofensiva terminará “muy pronto”, argumentando que “no queda nada que atacar” en territorio iraní. Las Fuerzas Armadas de Irán, por su parte, contabilizan ya más de 45 oleadas de ataques contra los artífices de la agresión.

China seguirá asistiendo a Irán para que su pueblo supere las dificultades

Ataúdes con víctimas del bombardeo del 28 de febrero a Minab, 3 de marzo de 2026. Foto: Handout / Gettyimages.ru

Pekín anunció este viernes una donación de emergencia destinada a las familias de las víctimas del bombardeo contra una escuela primaria en la ciudad iraní de Minab, en un gesto de solidaridad con el pueblo persa en medio de la escalada bélica desatada por Estados Unidos e Israel.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, informó que la Cruz Roja China transferirá 200 000 dólares a la Media Luna Roja Iraní como contribución humanitaria para labores de condolencias y resarcimiento a los padres de las niñas fallecidas en el ataque.

“China continuará prestando asistencia humanitaria y apoyando al pueblo iraní para que supere las dificultades”, declaró el diplomático.

Guo condenó enérgicamente los ataques indiscriminados contra civiles y objetivos no militares, con especial énfasis en los golpes contra centros educativos y los daños causados a niños.

Según el portavoz, este tipo de acciones “constituyen una violación muy grave del derecho internacional humanitario y una transgresión de los principios fundamentales de la moral humana”.

El bombardeo contra la escuela de Minab, ocurrido el pasado 28 de febrero, se saldó con 175 muertos, en su mayoría menores de edad.

Medios occidentales que analizaron imágenes del lugar confirmaron que restos de un misil encontrados entre los escombros presentan las marcas características de un arma de fabricación estadounidense.

Pentágono agota sus misiles Tomahawk en la guerra contra Irán

Imagen ilustrativa. El portaviones USS Gerald R. Ford de las Fuerzas Armadas de EE.UU. Foto: U.S. Navy

La guerra contra Irán está devorando los arsenales estadounidenses a un ritmo que inquieta al Pentágono. Según revela este viernes el Financial Times, fuentes familiarizadas con la situación aseguran que la ofensiva lanzada el 28 de febrero ha consumido cantidades masivas de municiones estratégicas, incluidas reservas que el Departamento de Defensa había acumulado durante años.

Entre el armamento más utilizado figuran los misiles de crucero Tomahawk, proyectiles de largo alcance empleados por la Armada para atacar objetivos de alto valor. Una fuente con conocimiento directo del uso de municiones advirtió que “la Armada sentirá este gasto durante varios años”, dado que el reemplazo de estos sistemas podría demorarse.

Las cifras respaldan la preocupación. Según estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), Estados Unidos disparó 168 misiles Tomahawk durante las primeras 100 horas del conflicto. Funcionarios del Pentágono informaron a senadores que los primeros seis días de guerra costaron más de 11 000 millones de dólares, una factura impulsada fundamentalmente por el gasto en municiones y sistemas defensivos.

Ante este panorama, el Departamento de Defensa prepara una solicitud formal para pedir hasta 50 000 millones de dólares adicionales a la Casa Blanca y al Congreso, con el objetivo de reponer los arsenales y sostener las operaciones militares.

El conflicto también ha exigido un uso intensivo de sistemas de defensa aérea como los interceptores THAAD y los misiles Patriot, desplegados para contrarrestar las oleadas de drones y misiles lanzados por Irán contra posiciones estadounidenses e israelíes en la región. La combinación de gasto ofensivo y defensivo está tensionando las reservas en múltiples frentes.

En el Capitolio, el elevado costo de la guerra comienza a generar resistencias. El senador demócrata Ron Wyden advirtió que Estados Unidos está gastando “muchos miles de millones” en un conflicto cada vez más impopular entre los votantes.

“El costo aumenta prácticamente mientras hablamos… es una suma astronómica”, afirmó.

Por su parte, la senadora republicana Lisa Murkowski dejó claro que el Congreso no aceptará fácilmente otorgar un “cheque en blanco” para financiar la escalada, en un mensaje que anticipa dificultades para la administración Trump a la hora de conseguir nuevos fondos.

Desde el inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, las fuerzas iraníes han respondido con múltiples oleadas de misiles y drones. La escalada ha disparado el precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril y ha paralizado en gran medida el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, con graves consecuencias para el comercio internacional y la estabilidad regional.

(Con información de RT en Español y agencias)

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